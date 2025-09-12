La Banda Sinfónica Municipal recibirá como director invitado al norteamericano Wesley Broadnax
Será la primera de tres visitas internacionales que el centenario organismo a cargo del Maestro José María Ulla tendrá durante septiembre y octubre.
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Gustavo Santos Ibañez, el titular de Suteba en Mar del Plata, confirmó que este jueves y viernes se desarrollarán asambleas en los establecimientos de la ciudad para consensuar los pasos a seguir en el conflicto paritario.