Con su nueva formación, la banda local Ocean -que explora géneros como el rock, el indie alternativo y el folk- se presentará el próximo 19 de septiembre a las 21:00 horas en el Soundroom de Chauvin (San Luis 2849).

Ads

En este concierto, los asistentes podrán disfrutar de temas originales como Espejos y Ser honesto, junto a versiones de bandas icónicas como Rage Against the Machine, Foo Fighters, Incubus y Stone Temple Pilots.

“El nombre lleva la intención de captar la esencia natural de dicha naturaleza, ya que en el océano encontramos la fuerza, rebeldía y la calma absoluta”, expresaron los integrantes de la banda formada en 2014, reflejando la inspiración detrás de su propuesta musical.

Ads

Puede interesarte

Sobre su arte y el paso del tiempo, los integrantes de la banda aseguraron que “hemos pasado por varios procesos y siempre en evolución”.

La formación actual de Ocean está compuesta por Tiago Atena en voz y guitarra, Albano Frascini en guitarra, Charly Belmonte en batería y Lautaro Suárez en bajo.

Ads