La Asociación Civil Buena Vida relanzó su campaña en Mar del Plata para encontrar pacientes diagnosticados con hepatitis C que siguen portando el virus sin haberse curado, a pesar de la disponibilidad de medicación sumamente efectiva que da resultado en más del 98% de los casos y está cubierta en su totalidad por obras sociales, prepagas o el Estado.

Bajo el lema “Ni un metro de ventaja”, la organización tiene el objetivo de convocar a todas las personas que conocen su diagnóstico pero que, por distintos motivos, nunca iniciaron el tratamiento o no llegaron a curarse.

“Con esta campaña buscamos impedir que el virus avance, no darle ni un metro de ventaja, porque no hay tiempo que perder y lo peor que puede hacer un paciente es dejarse estar y no priorizar su salud”, sostuvo Rubén Cantelmi, paciente curado de hepatitis C y presidente de Buena Vida.

En la actualidad, los medicamentos modernos curan a un 98% de los pacientes que portan el virus en pocas semanas, prácticamente sin efectos adversos relevantes y con cobertura total, aunque una gran mayoría permanece sin atenderse debido a falsas creencias, desinformación o desánimo, según indicaron.

Se recuerda que la hepatitis C no provoca síntomas durante años y puede avanzar sin ser detectada hasta generar cirrosis, cáncer de hígado, falla hepática o la necesidad de un trasplante.

“Cuanto antes se cure un paciente, menos chances tiene de desarrollar daño hepático que ponga en riesgo su salud. Hoy tenemos tratamientos cortos, seguros y muy efectivos, por lo que no hay motivos para posponer la decisión de tratarse. El tiempo es clave. Cuanto antes se actúe, más se protege la salud del hígado y se evitan complicaciones graves”, destacó la doctora Claudia D´amico, hepatóloga de la Unidad de Cardiología de Mar del Plata.

Muchas personas recibieron el diagnóstico años o décadas atrás, pero no han vuelto al médico porque piensan que no hay cura, que los tratamientos son costosos o que tendrán efectos adversos complejos, lo que se encuentra alejado de la realidad. Es fundamental dejar atrás esos mitos: hoy los pacientes pueden curarse en 8 a 12 semanas. “Nuestra misión es acompañarlos para que accedan rápidamente a la atención que necesitan”, sostuvieron desde Buena Vida.

La campaña #ni1metrodeventaja se enmarca dentro de la estrategia internacional de microeliminación, que apunta a diseñar acciones específicas para poblaciones concretas, como los pacientes ya diagnosticados.

Durante septiembre, la campaña se activó en Córdoba, en octubre tendrá lugar vía medios de comunicación de todo el país y, a través de redes sociales, geolocalizando contenido específico, en La Plata, Mar del Plata y, en noviembre, en Rosario.

También es clave que todas las personas mayores de 18 años se testeen al menos una vez en la vida, ya que se estima que entre 6 y 7 de cada 10 personas con hepatitis C aún desconocen que tienen el virus. El test es sencillo y puede solicitarse en una consulta médica habitual.

“Cualquiera pudo haber estado expuesto al virus sin saberlo al entrar en contacto con sangre contaminada durante cirugías, hemodiálisis, tratamientos odontológicos o estéticos, realización de tatuajes o piercings donde no adoptaron las medidas de esterilización adecuadas, o compartiendo elementos cortopunzantes de cualquier tipo”, completó la doctora Silvia Borzi, hepatólogaa del Hospital Rossi de La Plata.