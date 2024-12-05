Un jubilado se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego en una oficina de PAMI porque no le dan medicación
Ocurrió en Córdoba. El hombre de 70 años padece cáncer. Había ido por tercera vez y no le daban soluciones.
Ocurrió en Córdoba. El hombre de 70 años padece cáncer. Había ido por tercera vez y no le daban soluciones.
"Buscamos impedir que el virus avance, no darle ni un metro de ventaja, porque no hay tiempo que perder y lo peor que puede hacer uno es dejarse estar y no priorizar su salud”, indicaron. Para más información, comunicarse con el 0800-220-0288.