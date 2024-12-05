medicación

La asociación civil Buena Vida busca a pacientes de Mar del Plata con hepatitis C para curarlos

"Buscamos impedir que el virus avance, no darle ni un metro de ventaja, porque no hay tiempo que perder y lo peor que puede hacer uno es dejarse estar y no priorizar su salud”, indicaron. Para más información, comunicarse con el 0800-220-0288.