Kimberley arribó en la tarde de hoy a la ciudad neuquina donde este domingo 24 de agosto enfrentará a Deportivo Rincón por la sexta fecha del Torneo Federal A de Fútbol.



Tras la fecha libre, el conjunto dirigido por Mariano Mignini vuelve a la competencia con el objetivo de sumar de a tres para meterse en la discusión por una de las plazas a la próxima Copa Argentina. Ya sin Ezequiel Goiburu y Mateo Rinaldi, el cuerpo técnico tampoco contará con la presencia de Agustín Vázquez ni de Áxel Pereyra, ambos con molestias. Por eso, la sorpresa en la lista fue la presencia del lateral derecho y capitán del primer equipo que compite en la Liga Marplatense de Fútbol, Julián Fritzler.

Así, los 20 que viajaron son: los arqueros Tomás Casas y Diego Aguayo; los defensores Bruno Di Bello, Fritzler, Facundo Rojas, Santos Bacigalupe, Franco Mañas y Hernán Sosa; los volantes Tomás Loscalso, Jonathan Zárate, Mauricio Miori, Santiago Vásquez, Sebastián Chávez, Leonardo Verón y Ever Ullúa; y los delanteros Ezequiel Cérica, Santiago Castillo, Braian Cos, Santiago Ávila y Rodrigo Ríos.

El encuentro comenzará a las 15 y contará con el arbitraje de Cristian Rubiano.

