Con el tempranero tanto de Castillo, Kimberley se impuso por 1 a 0 contra Cipolletti en el José Alberto Valle, por el partido de ida de los playoffs del Federal A, en busca del ascenso a la Primera Nacional. Al minuto del segundo tiempo fue expulsado Mellado en el elenco visitante.

Ads

Tras dos semanas de trabajos y con la victoria frente a Ciudad de Bolívar lejos en el tiempo, Kimberley volvió a dar muestras de que está para más. Y eso lo dejó a las claras esta tarde en condición de local, principalmente en el capítulo inicial, donde tendría que haber convertido algún gol más, pero la pelota se negó a entrar.

De movida, la intensidad en la presión del bloque medio junto a Castillo y Rodrigo Ríos fue lo que derivó en el único grito de la jornada. Jeremías Langa quiso jugar con Stancato, pero Agustín Vázquez anticipó bien, Castillo pescó la pelota en tres cuartos y sacó un derechazo lleno de potencia y dirección para vencer a Facundo Crespo, que estaba adelantado y mal posicionado en la salida.

Ads

El conjunto marplatense siguió con el mismo papel, bloqueando las salidas de la visita, obligando a que dividan la pelota donde Bacigalupe, Rojas y Loscalso se mostraron seguros. Además, en las segundas jugadas siempre quedó en los pies de Miori, Verón y Ullúa, que hicieron un gran desgaste para multiplicarse.

Puede interesarte

Recién pasados los 25´, Kimberley volvió a llegar con claridad al arco de Crespo con cuatro arremetidas que podrían haber sido gol. Al minuto, Miori y Ríos se asociaron bien por izquierda, el ex Germinal se metió al área y probó a Crespo, que la dejó viva pero Piro, en la línea, evitó el segundo.

Ads

Cerca del final del primer tiempo, apareció en todo su esplendor el juego kimberleño. Ullúa, Castillo, Miori y Verón armaron un jugadón, todo de primera, y este último disparó de zurda para que Crespo se luzca contra su palo, apenas rozando la pelota con su guante. En la siguiente, Agustín Vázquez se soltó por izquierda y también sacudió contra el arquero rionegrino pero, en dos tiempos, Crespo se quedó con el esférico.

El complemento perdió volumen de juego porque Cipolletti iba a perder a los 30 segundos a Lucas Mellado por una dura falta contra Ríos, cuando se iba mano a mano por el segundo. Ahí, Cravero ajustó las piezas y entendió que no podía arriesgar de más, considerando que todavía resta el partido de vuelta. Pero dentro de esa pasividad, Mignini se dio el gusto de hacer debutar a Leonel Espinosa, el juvenil categoría 2008 que semanas atrás firmó su primer contrato profesional con el club.

Así, la historia quedó abierta para la próxima semana, donde Kimberley deberá ir a Río Negro a buscar, al menos, un empate para seguir en el camino por el segundo ascenso a la Primera Nacional.