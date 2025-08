El Consejo Federal de Fútbol sorteó en el mediodía de este lunes el fixture de la siguiente instancia de la tercera categoría del fútbol argentino. Ya con la permanencia asegurada, "Dragón" será parte del Nonagonal "A" en donde buscará la clasificación a Copa Argentina y el ascenso a la Primera Nacional.

Ads

Tras culminar la primera parte de la temporada con 26 puntos, el conjunto dirigido por Mariano Mignini mejoró su rendimiento con respecto al 2024 y sigue fortaleciendo su plaza en el Federal A. Pero el año aún no terminó y ahora comienza un certamen aparte en donde semana a semana estará a prueba ante los mejores equipos del torneo.

En esta instancia, Kimberley comenzará su camino en condición de visitante ante Atenas de Río Cuarto, el único "desconocido" de los que comparte grupo. Los cordobeses sellaron su clasificación este fin de semana luego de derrotar a Juventud Unida de San Luis. Luego, la localía se trasladará a Mar del Plata para recibir a Olimpo de Bahía Blanca.

Ads

Puede interesarte

Además de tener fecha libre en la quinta jornada, el "Verdiblanco" se reencontrará con Costa Brava, rival al que le ganó la final regional en el camino al ascenso al Federal A en 2024. Los otros dos equipos que se suman a los cinco que ya enfrentó en la primera instancia son Argentino de Monte Maíz y Ciudad de Bolivar.

El fixture completo

Ads

Fecha 1 (20/7): Atenas (Río Cuarto)

Fecha 2 (27/7) Kimberley vs Olimpo

Fecha 3 (3/8) Cipolletti vs Kimberley

Fecha 4 (10/8) Kimberley vs Argentino (Monte Maíz)

Fecha 5 (17/8) Libre

Fecha 6 (24/8) Deportivo Rincón vs Kimberley

Fecha 7 (31/8) Kimberley vs Villa Mitre

Fecha 8 (7/9) Costa Brava vs Kimberley

Fecha 9 (14/9) Kimberley vs Bolivar