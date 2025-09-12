Kimberley cerró la zona campeonato del Federal A con una victoria por 2-0 ante el líder Ciudad de Bolívar en el “José Alberto Valle”.

El “Dragón”, que se enfrentó a un equipo alternativo, fue superior en la primera etapa. A los dos minutos de juego ya tuvo la primera clara del encuentro tras un remate de Ever Ullua.

Fue así que a los 6 minutos, luego de ganar terreno, abrió el marcador a través de la pelota parada. El autor del tanto fue Santiago Castillo, que ganó en el aire y cabeceó el centro desde el córner parada el 1-0 tempranero.

Luego, la pelota permaneció más fuera que dentro del campo del juego y el encuentro se tornó trabado en el mediocampo.

El complemento careció de jugadas peligrosas, sin embargo el visitante mejoró y tuvo más la pelota. Cuando el reloj marcaba casi media hora de la segunda etapa, el conjunto de Mariano Mignini se quedó con un hombre menos por la expulsión de Bruno di Bello, que golpeó con el codo a un rival.

A pesar del hombre de menos, el local se defendió bien y en una contra, a los 40 minutos, Rodrigo Rios la peleó con el central, quedó mano a mano y definió sin problemas para el 2-0 final.

A pesar de la victoria, Kimberley deberá jugar zona reválida, ya que solo sumó 5 unidades producto de una victoria, dos empates y cinco derrotas.