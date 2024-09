En una tarde plagada de goles, Kimberley cayó por 4-3 con Camioneros como visitante en la última jornada del Nonagonal del Torneo Federal A y se quedó sin el pase a las semifinales aunque seguirá en competencia en la Segunda Etapa de la Reválida.

El local marcó la diferencia en el amanecer del encuentro y al primer minuto tuvo una jugada de gol en donde apareció el “Pampa” Báez para tapar un remate que entraba al arco. Sin embargo, pocos minutos después, cuando apenas se habían jugado 4’ los dirigidos por Urcioli aprovecharon que la defensa de los de Mignini estaba mal parada, Giornio se despegó de su marcador tras una gran corrida y quedó solo mano a mano con Báez que nada tuvo por hacer para impedir la apertura temprana del marcador.

Sin embargo, cuando Camioneros continuó lastimando por las bandas, sobre todo desde el lado de Sosa, llegó el empate inesperado. Luego de una recuperación en el mediocampo, la pelota quedó en los pies de Iehara que vio adelantado a Ramírez y remató llovido desde lejos sorprendiendo al arquero.

Con las cosas igualadas, el partido se emparejó pero sobre todo se tornó trabado en el mediocampo, pero los locales sacaron provecho de las recuperaciones en ese sector.

A falta de 10 minutos para que culmine la primera etapa, los de Urcioli volvieron a aprovechar a la línea de fondo visitante mal posicionada y se volvieron a poner en ventaja. Fue nuevamente Giorno el que quedó en soledad frente a Báez, a quien esquivó sin problemas para enviar la pelota al fondo de la red.

Los espacios siguieron quedando libres para Camioneros que tres minutos después concretaron el tercero de la tarde. El encendido Giorno habilitó a Muñoz que solo tuvo que empujarla para poner el 3-1 parcial. El “Dragón” no decayó y reaccionó rápidamente pero el palo le impidió el descuento a Loscalso en el cierre de la primera mitad.

La vuelta del descanso le sentó bien a los de Mignini que en los primeros segundos se enviaron rápidamente al ataque y consiguieron un penal tras una falta de Lugarzo cuando Iriarte estaba por definir. Desde los doce pasos el capitán, Santos Bacigalupe, lo cambió por gol para achicar la distancia.

FOTO: Camioneros

Los goles no cesaron en “Hugo Moyano” y a los 8´ llegó el cuarto para los locales. Huguenet recibió un cambio de frente de espaldas y definió ante Báez que nada pudo hacer porque el balón lo sobró.

Nuevamente, Kimberley reaccionó y poco tiempo después, concretó el tercero luego de un centro por derecha para Ever Ullúa que con un golpe de cabeza volvió a poner a su equipo a un solo gol de ventaja.

Con el 4-3 a favor, Camioneros se resguardó para salir rápido de contra ante un “Dragón” apurado por conseguir un triunfo que le permita ese segundo lugar. De esta manera, y sin más acciones, el encuentro finalizó con una victoria local.

Con este resultado, a los de Mignini se le negó la clasificación a las semifinales pero continuarán en competencia en la Segunda Etapa de la Zona Reválida que se compone por los doce equipos clasificados de la Primera Etapa más los catorce provenientes de los Nonagonales. Se enfrentarán por eliminación directa a un solo partido y los ganadores de cada llave clasificarán a la Tercera etapa.

SÍNTESIS

CAMIONEROS (4): Ramírez; Lorenzi, Suárez, Lugarzo, Nutz; P. López, Santillán, Muñoz, Giorno; Canteros y Huguenet. DT: Federico Urciuoli.

KIMBERLEY (3): Baez: Loscalso, Rinaldi, Bacigalupe, Sosa; Iriarte, Roselli, Goiburu, Gómez; Pereyra y Iehara. DT: Mariano Mignini.

GOLES: 4m PT Giorno (C), 14m PT Iehara (K), 36m PT Giorno (C), 39m PT Muñoz (C), 2m ST Bacigalupe (K), 8m ST Huguenet (C)

CAMBIOS: Vázquez y Brizuela por Huguenet y Suarez (C); Ullúa y Rojas por Rinaldi y Gómez (K); Giménez por Santillán (C); Martínez y Schlothauer por Loscalso y Goiburu (K); Moyano y De Jesús por Giorno y Cantero (C).

ESTADIO: “Hugo Moyano”.

ÁRBITRO: Lucas Cavallero.