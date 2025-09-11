La noche marplatense tuvo un condimento especial con la reapertura de Casa Rock, el histórico espacio cultural y musical de la ciudad que marcó generaciones. El regreso fue a lo grande: Juanse, voz y líder de Los Ratones Paranoicos, subió al escenario para ofrecer un show cargado de energía que se extendió por casi dos horas.

En un clima de euforia, el músico repasó clásicos de su carrera y le rindió homenaje a Pappo, ícono indiscutido del rock nacional. El público, que colmó el lugar, acompañó cada tema con aplausos, cánticos y saltos, generando una atmósfera donde la pasión por el rock se sintió en cada rincón.

La velada fue un recordatorio de lo que significa la música en vivo: guitarras al frente, canciones tocadas por músicos de carne y hueso y esa conexión directa con la gente que tanto defendía el “Carpo”.

El regreso de Casa Rock no solo devolvió a Mar del Plata un escenario emblemático, sino que también dejó un mensaje claro: el rock no murió, y la ciudad vuelve a tener su casa para celebrarlo.

