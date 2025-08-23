El director técnico de Tristán Suárez, José Maria Martínez, habló con Marca Deportiva luego del empate en cero frente a Alvarado por la fecha 28 de la Primera Nacional donde habló sobre la situación complicada en la que está el club que dirigió poco tiempo atrás.

Ads

“Siempre me gusta venir a Mar del Plata, es un lugar que la paso muy bien. Salvo los noventa minutos que sufrimos, es un buen recuerdo”, comenzó.

“Pancho” no tardó en mostrar su apoyo a la institución donde estuvo durante 2023 y relató: “Nos llevamos un buen punto, que es importante. Alvarado tiene posibilidades concretas de mantener la categoría. El jueves lo vamos a ir a acompañar para ayudarlos y ser un hincha más en la cancha de Quilmes. Ojalá que el árbitro se porte bien”.

Ads

Puede interesarte

Finalmente dejó un mensaje de aliento para el “Torito” y cerró: “Era un partido que obviamente quería ganar, pero me duele la situación que transita el club aparte que Marcelo es un amigo. No tengo dudas que lo van a sacar adelante. Es un equipo que combate”.

Ads