Alvarado mejoró, dio vuelta el marcador, pero volvió a sumar un punto

El “Torito” no estaba jugando bien y perdía 2-0 ante Tristán Suárez pero de la mano de “Coquito” Rodríguez que anotó el primer descuento pudo darlo vuelta para ponerse 3-2 con goles de Robledo y Vella. Sobre el final, una falla defensiva le permitió a Barreto marcar el empate 3-3, cuarto consecutivo