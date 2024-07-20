Un nuevo golpe para Alvarado: se lo dieron vuelta en el Minella
El equipo de Mauricio Giganti lo ganaba por la mínima pero en el complemento Tristán Suárez le arrebató la victoria.
El equipo de Mauricio Giganti lo ganaba por la mínima pero en el complemento Tristán Suárez le arrebató la victoria.
El “Torito” enfrentará al Tristán Suárez de “Pancho” Martínez para volver al triunfo en casa. Rambert, Tecilla y Moreira son bajas.
El “Torito” no estaba jugando bien y perdía 2-0 ante Tristán Suárez pero de la mano de “Coquito” Rodríguez que anotó el primer descuento pudo darlo vuelta para ponerse 3-2 con goles de Robledo y Vella. Sobre el final, una falla defensiva le permitió a Barreto marcar el empate 3-3, cuarto consecutivo
El entrenador Gastón Coyette incluyó tres nuevos defensores en la nómina respecto del último partido, incluida la primera convocatoria para Francisco Mattia. Además, vuelve a estar en consideración Leandro Vella.