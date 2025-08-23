Alvarado afrontará esta tarde un partido decisivo en su pelea por mantenerse en la Primera Nacional donde desde las 15 en el estadio José María Minella, se medirá ante Tristán Suárez por la fecha 28 de la Primera Nacional.

El conjunto dirigido por Marcelo Vázquez llega con la necesidad imperiosa de sumar. Actualmente se encuentra en zona de descenso, a solo un punto de la salvación . En su último partido, rescataron un empate, que deberán hacer valer hoy, frente a San Martín de Tucumán.

La gran ausencia será la de Joaquín Susvielles, que sufrió un pequeño desgarro justo en el mejor momento de su temporada. En su lugar, la dupla ofensiva estará conformada por Marco Miori y Tomás Bolzicco, mientras que el once inicial sería con: Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Blasi e Irazoque; Ortale, Matías Mansilla, Gobetto y Enzo Martínez; Miori y Bolzicco.

En la vereda de enfrente estará el Tristán Suárez de José María “Pancho” Martínez, un viejo conocido de la casa que hoy dirige al “Lechero”. Su equipo hoy se encuentra en zona de reducido y buscará seguir prendido en ese pelotón que pelea por el ascenso. En la última fecha, igualó 2-2 ante el líder Deportivo Madryn.



El partido será arbitrado por Juan Cruz Robledo y contará con transmisión de TyC Play.

CONVOCADOS

- Emanuel Gómez Riga

- ⁠Fabricio Henricot

- ⁠Agustín Aleo

- ⁠Facundo Ardiles

- ⁠Brian Blasi

- ⁠Tomás Fernández

- ⁠Cristian Gorgerino

- ⁠Agustín Irazoque

- ⁠Kevin Silva

- ⁠Valentino Werro

- ⁠Diego Becker

- ⁠Juan Pablo Gobetto

- ⁠Matías Mansilla

- ⁠Enzo Martínez

- ⁠Mateo Ortale

- ⁠Thomas Amilivia

- ⁠Tomás Bolzicco

- ⁠Marco Miori

- ⁠Derlis Ortiz

- ⁠Facundo Russo

