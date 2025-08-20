Alvarado ya tiene fecha y horario para su próximo partido como local que será el lunes 8 de septiembre a las 15, cuando reciba a Deportivo Maipú en el José María Minella, por la fecha 30 de la Primera Nacional. Sin embargo, antes deberá atravesar una agenda apretada que podría marcar el rumbo de su futuro en la categoría.

El conjunto dirigido por Marcelo Vázquez se encuentra en zona de descenso directo, aunque apenas a un punto de Güemes, el último equipo que por ahora estaría logrando la salvación.

La seguidilla comienza este sábado, cuando Alvarado reciba a Tristán Suárez a las 15 en Mar del Plata. Luego, el jueves 28 de agosto, deberá viajar a Buenos Aires para enfrentar a Quilmes en el encuentro pendiente correspondiente a la fecha 21.

Sin respiro, el equipo marplatense deberá volver a salir a la ruta y el domingo domingo 31 de agosto visitará a Gimnasia y Tiro de Salta a las 16. Será el segundo viaje consecutivo con apenas tres días de diferencia, lo que convierte a la logística en un factor clave para el cuerpo técnico.

La exigente serie se cerrará el lunes 8 de septiembre en el Minella frente a Deportivo Maipú, en un partido que podría ser determinante según cómo se den los resultados previos.

