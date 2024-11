En un imaginario podio de rendimientos de los jugadores del Aldosivi campeón de la Primera Nacional a lo largo del año, habría un lugar preponderante para Jorge Carranza. El arquero de 43 años llegó para ser uno de los líderes del grupo y lo demostró con creces.

Luego del gran triunfo por 2-0 ante San Martín de Tucumán habló sobre ese momento de confusión donde parecía lesionado, se preparó Gabriel Atamañuk para reeemplazarlo; pero finalmente se quedó en el campo para alzar la copa: “me desgarré porque en un centro que quise salir, me frené de golpe y se me contracturó. Después golpeé de arriba la pelota y sentí el pinchazo. Después de eso siento un pinchazo en el talón, o sea, todo junto”.

Su rendimiento fue extraordinario y mostró que está más vigente que nunca para defender un arco que ahora será de Primera: “Me parece que hicimos un gran año como grupo. A mí me tocó tener un gran año. En lo personal feliz porque trabajamos junto con Lucho, el entrenador de arqueros; Gaby Chicho; los arqueros del plantel. Hicimos un trabajo en equipo muy bueno”.

Como líder para el grupo, tenía la tarea de dar tranquilidad a jugadores jóvenes y con hambre de gloria y esa tarea, además de sus atajadas, también la hizo a la perfección: “Me ayudaron Sills y Soto, hicimos un tridente de capitanes importante porque cuando no estaba yo de mejor manera siempre siguieron empujando para no claudicar, el premio es merecido".

Ahora su contrato lo obligaría a volver a Instituto que es el dueño de su pase, pero se animó a ilusionarse con seguir en el “Tiburón”: “jugué un montón en primera como no me voy a animar un año más”.