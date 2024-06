Joaquín Vignati, nuevo refuerzo de Kimberley, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de retornar al club que lo vio crecer en las divisiones menores. El defensor es la tercera incorporación del equipo de Mariano Mignini detrás de Rojas y Iehara.

El futbolista llegó a debutar con la camiseta del club en 2015 cuando en ese momento la división local estaba bajo el mando de Juan Manuel Vuoso, quien hoy como manager gestionó su arribo. “Con el club siempre tuve comunicación, soy hincha y estaba siguiendo la campaña del Federal. Estaba con contrato hasta fin de año, pero apareció la posibilidad y ni lo dudé, empecé a hacer fuerza al club y a la ciudad. Cuando hablé con Juan Vuoso, desde el primer momento le dije que mi intención era llegar lo antes posible. Estoy cayendo en la realidad y contento de volver a sumar con esta camiseta”, relató Vignati.

El defensor, que se puede desempeñar como zaguero o como lateral, se fue del “Dragón” en busca de dar un salto de calidad y en 2020 firmó contrato con Huracán de Parque Patricios. “A esa edad tenía decidido ser profesional, era el último año de colegio y empezas a tomar decisiones en lo personal que me llevaron por ese camino. Creía que el camino era yendo a Buenos Aires. Fue lindo y duro a la vez, fueron tres años viviendo sólo allá apostando a firmar un contrato. Tuve el plus que uno necesita en los momentos de definición y pude firmar contrato. Me tocó formar parte del plantel, ir al banco pero no llegué a debutar. Con el CT de Kudelka no tuve espacio y me tuve que ir al ascenso”, explicó el zurdo de 24 años.

En el ascenso jugó para Midland y allí debutó profesionalmente. Fue campeón con esa camiseta pero a su vez perdió la final por el ascenso en 2022. Su último paso fue en J.J Urquiza en donde firmó su desvinculación días atrás y sobre esto contó: “El año pasado perdimos la final por el ascenso y este año veníamos haciendo una gran campaña. Empecé jugando, jugué 10 o 12 partidos este año pero desde lo deportivo cambió el técnico, tenía posibilidades pero Kimberley siempre está por delante de todo. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, si era cualquier otro equipo del Federal, no creo que hubiera hecho fuerza para llegar”.

Vignati llega entonces como el tercer refuerzo del equipo de Mariano Mignini en este mercado de pases. “En lo personal me gustaría estar presente en el Federal, pero también estoy a disposición de lo que el club necesite. Si es necesario jugar en la local lo haré. El club tiene un proceso largo por este camino y el plantel también, eso habla del respeto del CT hacia los jugadores. Me toca arrancar de cero y pelearla, me sumo porque saben de mi profesionalismo”, cerró