Internaron en Buenos Aires al guitarrista de AC/DC y crece la preocupación antes de los shows
El músico fue hospitalizado por precaución tras sentirse mal al llegar al país. Desde la banda aseguraron que está fuera de peligro.
El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue internado en Buenos Aires luego de presentar un malestar al arribar a la Argentina, en medio de la gira internacional del grupo.
Según informaron desde el entorno de la banda, el músico de 69 años fue ingresado “por precaución” a un centro de salud, donde se le realizan distintos estudios médicos para evaluar su estado.
A pesar de la preocupación inicial, un vocero llevó tranquilidad al señalar que el artista “se encuentra bien y de buen ánimo”, y que incluso espera poder subirse al escenario en los próximos días.
La internación se produjo a pocos días de los recitales que la banda tiene programados en el estadio de River Plate, previstos para el 23, 27 y 31 de marzo, en el marco del “Power Up Tour”.
El grupo había llegado al país tras presentarse en Chile, como parte de una gira que marca su regreso a la Argentina después de más de una década.
Stevie Young integra la banda desde 2014, cuando reemplazó a su tío Malcolm Young, uno de los miembros históricos del grupo.
Por el momento, los shows siguen en pie, aunque el estado de salud del músico mantiene en alerta a los fanáticos que esperan el regreso de la icónica banda al país.
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