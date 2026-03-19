El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue internado en Buenos Aires luego de presentar un malestar al arribar a la Argentina, en medio de la gira internacional del grupo.

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Según informaron desde el entorno de la banda, el músico de 69 años fue ingresado “por precaución” a un centro de salud, donde se le realizan distintos estudios médicos para evaluar su estado.

A pesar de la preocupación inicial, un vocero llevó tranquilidad al señalar que el artista “se encuentra bien y de buen ánimo”, y que incluso espera poder subirse al escenario en los próximos días.

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La internación se produjo a pocos días de los recitales que la banda tiene programados en el estadio de River Plate, previstos para el 23, 27 y 31 de marzo, en el marco del “Power Up Tour”.

El grupo había llegado al país tras presentarse en Chile, como parte de una gira que marca su regreso a la Argentina después de más de una década.

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Stevie Young integra la banda desde 2014, cuando reemplazó a su tío Malcolm Young, uno de los miembros históricos del grupo.

Por el momento, los shows siguen en pie, aunque el estado de salud del músico mantiene en alerta a los fanáticos que esperan el regreso de la icónica banda al país.