Tras el empate agónico frente a Juventud Unida de San Luis que le otorgó la permanencia, el delantero Imanol Iriberri pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dejó sus sensaciones de lo vivido en Círculo Deportivo.

En la previa, el plantel del “Papero” sabía que con el empate le bastaba para continuar un año más en el Federal A, por lo cual la presión jugó un papel importante a la hora de este encuentro. “Tratabamos de no escuchar nada, de concentrarnos en el juego nuestro. Hicimos un primer tiempo bárbaro pero no podíamos encontrar el gol. El viento nos perjudicó en el segundo tiempo nos enteramos que iban ganando, encima nos hacen el gol que no merecían y comenzó el nerviosismo. Con más sacrificio que juego fuimos a buscar el resultado”, comentó el futbolista.

Sin embargo, el sufrimiento fue un condimento presente en Otamendi porque el conjunto de Meske lo empató a los 46 de la Segunda Etapa y justamente el encargado de patear el penal de la igualdad desde los doce pasos fue Iriberri que relató: “Sabía lo que significaba ese penal, sabía que no ibamos a tener otra chance en el partido. Traté de poner la mente en blanco, de tomar la responsabilidad, saber lo que significaba y lo aseguré. Fue un alivio de toda la gente que viene peleando hace 6 meses, después de muchas cosas que pasaron y queríamos dejar al equipo en la categoría”.

Haciendo un repaso del rendimiento del equipo desde el comienzo de la competición, fue de mayor a menor, pero el problema comenzó cuando el plantel se desmanteló. “Los chicos que se quedaron los que subieron de la primera local a dar una mano, eramos un grupo reducido que teníamos que salir a dar la cara. Cuando pasan estas cosas, es difícil el día a día. Teníamos material para pelear otra cosa, pero lo anímico nos quedó en contra. El grupo se antepuso a todo”, agregó el delantero.

Además, le dejó un mensaje a los hinchas de Círculo Deportivo y dijo: “Nosotros a la gente no tenemos nada que reprocharle. A los que fueron siempre a la cancha, es entendible que tengan bronca. A mí siempre me han tratado 10 puntos y me han hecho sentir el cariño siempre. Son los que siempre quedan porque los jugadores vamos pasando”.

Con este panorama, el “Papero” es uno de los equipos a los cuales se les terminó la competencia por este año estando a mediados septiembre. De esta manera y sumando otros reclamos, el futbolista aprovechó para reflexionar sobre el futbol argentino y expresó: “Las cosas que viví este año en el Federal, no lo había vivido nunca en mi carrera. Me da mucha lástima, siendo campeones del mundo y bicampeones de América que el torneo de ascenso esté tan mal y te lleva a tomar malas decisiones, se ven obligados los jugadores a tomar decisiones que no corresponden. Hay que comenzar de arriba hacia abajo, cada año se ven cosas increíbles en el ascenso y no puede ser que nadie las vea”.