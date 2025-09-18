Por octavo año consecutivo, Imágenes MDQ realizará 200 controles mamarios gratuitos a mujeres de más 40 años sin cobertura médica en sus sedes Imágenes FEM (IGM) y Centro de la Mujer (Clínica Colón), en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

Con el objetivo de continuar fomentando la detección temprana y el tratamiento de la mencionada enfermedad, el sábado 18 de octubre -previo al “Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama"- se llevará a cabo la jornada de controles mamarios, con la colaboración del Instituto de Ginecología de Mar del Plata (IGM), la Clínica Pueyrredón y la Clínica Colón.

En tanto, se realizará el 6 de octubre a las 18 una jornada informativa en el Centro Cultural Aldrey, donde un panel de reconocidos profesionales brindarán respuestas a las dudas más frecuentes sobre la prevención y el cuidado mamario. Una vez finalizada la charla, le darán a las presentes los turnos gratuitos de manera presencial, personal e intransferible presentando DNI.

Según indicaron, los requisitos son tener más de 40 años y no poseer cobertura médica, al mismo tiempo que recordaron que es importante tener en cuenta que los cupos son limitados. La campaña será en la sede Imágenes FEM del IGM, situada en Bolívar 3342, y en el Centro de la Mujer, ubicado en 20 de Septiembre 2179.

Esta jornada, que tuvo sus inicios en 2018, busca incentivar a las mujeres a realizar sus controles anuales, ya que el cáncer de mama diagnosticado en estadios iniciales es curable en más del 90 % de los casos, según la Sociedad Argentina de Mastología.

A través del lema “Controlar para prevenir, prevenir para ganar”, Imágenes MDQ continúa reafirmando su compromiso en pos de la prevención y promoción de salud.