dia cancer de mama

Cáncer de Mama: charlas de concientización, consultas con profesionales y turnos para mamografías
Se llevará a cabo este lunes a las 10 en el Centro de Salud 1, ubicado en la avenida Colón y Salta.
Se llevará a cabo este lunes a las 10 en el Centro de Salud 1, ubicado en la avenida Colón y Salta.
Será el 18 de octubre en la sede Imágenes FEM del Instituto de Ginecología de Mar del Plata (IGM), situada en Bolívar 3342, y en el Centro de la Mujer, ubicado en 20 de Septiembre 2179.
En Argentina, es la primera causa de muerte por tumores en mujeres.