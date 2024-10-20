En el marco del Mes Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el Municipio llevará a cabo una charla de sensibilización y prevención, enseñanza de autoexamen mamario, consultas con profesionales y otorgará turnos para las mamografías el próximo lunes a las 10 en el Centro de Salud 1, ubicado en la avenida Colón y Salta.

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En esa línea, replicarán estas acciones en otros CAPS de la ciudad: el miércoles a las 11 será en el CAPS Aeroparque, en Mugaburu y Pelayo, mientras que el jueves a las 10 se realizará una jornada en el CAPS Alto Camet, en Cura Brochero al 7100, y el martes 29 a la misma hora en el CAPS Félix U. Camet, en Calle 28 entre Fitz Roy y Olivia.

Por último, el viernes a las 10.30 se realizará un encuentro en el CAPS La Peregrina, situado en Ruta 226 km 17, y el mismo día a las 12, en el CAPS Las Américas, sobre J.N. Fernández al 360.

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En tanto, la Secretaría de Salud continúa con la campaña de mamografías gratuitas en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) y el Centro de Salud Nº1, destinado a todas las personas que tengan que realizarse el control anual. Para solicitar un turno se puede llamar al 147 -Servicio de Atención al Vecino- de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30, o solicitarlo de forma presencial en los Centros de Salud.

En ese sentido, la directora General del CEMA, Carina Conde, recordó que “con respecto a los requisitos para el control mamario, se lo pueden realizar personas mayores de 40 años o a partir de los 35 en pacientes con antecedente de familiar directo -abuela, madre o hermana- de cáncer de mama”.

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La División de Atención y Tratamiento en Diagnóstico por Imágenes solicita a los pacientes que asistan al control preferentemente con orden médica de derivación del Centro de Salud de referencia o de su médico de cabecera.