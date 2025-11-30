El músico marplatense Ian Punter ofrecerá un concierto íntimo y profundo el próximo miércoles 4 de diciembre a las 21 en Chauvin (San Luis 2849) donde presentará oficialmente en su ciudad “Un Punto de Partida”, su primer disco y el inicio formal de su proyecto como cantautor.

Ads

La presentación se desarrollará dentro del ciclo “Jueves Emergentes”, una propuesta del espacio cultural que busca visibilizar a nuevas voces de la escena local. La inclusión de Punter en esta programación destaca la proyección de su obra dentro del género de Canción de Autor.

Puede interesarte

El show tendrá una particularidad: será el debut de Ian Punter y la Trova Marplatense, integrada por Tomás Llul en el bajo y Tomás Chiodi en batería, lo que aportará un sonido más robusto sin perder la sensibilidad introspectiva que caracteriza su estilo.

Ads

El disco “Un Punto de Partida” recorre distintas facetas emocionales, como el amor, el desamor, la distancia, la pérdida, la rutina y la idea de estar presente. Su propuesta se define bajo el concepto de “Melancolía Cálida”, una combinación de reflexión profunda, intimidad estética y narrativa poética.

Con influencias que enlazan la tradición lírica argentina con el indie contemporáneo, Punter apuesta por un show honesto y emocionalmente resonante. “La vulnerabilidad es mi mayor fortaleza”, sostiene el artista, invitando a sumergirse en una experiencia para escuchar con el corazón abierto.

Ads

Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Chauvin donde también figura toda la información del evento.