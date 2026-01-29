Un hombre de 27 años fue aprehendido hoy por amenazar de muerte a un inspector municipal con un arma blanca, en un hecho ocurrido en el centro de Mar del Plata del que tomaron intervención agentes de la Comisaría Primera.

Ads

La detención se registró en la intersección de Moreno y Corrientes. Según se informó, momentos antes el sujeto había mantenido un altercado con un inspector del área de Inspección General mientras este se encontraba cumpliendo funciones.

Fuentes policiales indicaron que durante la confrontación, el agresor exhibió una navaja y profirió amenazas de muerte contra el funcionario.

Ads

Puede interesarte

En el hecho intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso la aprehensión del imputado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Asimismo, se informó que el aprehendido cuenta con antecedentes penales por delitos como robo agravado por el empleo de arma, robo en tentativa, lesiones agravadas y amenazas, entre otros.

Ads