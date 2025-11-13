Abel Pintos presentó su nuevo tema “Hielo al vino”, dos días después de ser reconocido en los Premios Konex a la Música Popular en la categoría Melódico/Romántico reafirmando su lugar como una de las voces más representativas del país.

Ads

A través de sus redes sociales, el artista compartió el videoclip oficial, que cuenta con la participación especial de la actriz Micaela Vázquez.

En la publicación, Abel Pintos explicó el espíritu detrás de la canción y su video: “En el relato de esta historia, con un poco de ironía, invitamos a todos a celebrar las cosas cotidianas y sencillas que forman parte de los vínculos profundos que nos unen a quienes amamos”, expresó.

Ads

Con una propuesta que combina sensibilidad, ritmo y frescura, “Hielo al vino” se suma a la extensa lista de éxitos del artista, que continúa consolidándose como una de las voces más destacadas de la música argentina.

Ads