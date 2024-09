Peñarol no tendrá un inicio de temporada sencillo. Los problemas se fueron acumulando en la preparación y hoy no sabe muy bien cuando tendrá la versión de equipo que se fue diagramando con el armado de las piezas individuales que lo integrarán.

Para colmo de males, en las últimas horas se dio a conocer el fixture de la Liga Nacional con sólo 4 partidos de local hasta fin de año. Al respecto habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el entrenador del equipo "milrayitas" Hernán Laginestra: "tocó asi el fixture pero es bastante desfavorable, sólo cuatro partidos de local. No sé como lo arman, pero tendremos que afrontarlo de esta manera, no hay tiempo para ponerse a pensar en estas cuestiones".

La energía necesita focalizarla en la realidad del equipo que es bastante compleja teniendo en cuenta que no puede contar con el plantel completo cuando falta menos de una semana para el inicio del Torneo Interligas (miércoles 25 de septiembre a las 19 ante Fortaleza): "venimos muy atrasados con la pre-temporada, entrenamos con tres jugadores mayores de los 9 contratados. Estamos jugando con muchos chicos que no van a estar en la rotación. Todo lo que estamos haciendo le sirve a los jóvenes para que se desarrollen, pero no le sirve al equipo mayor que es el que competirá. Es una lástima que vayamos a un torneo internacional, después de 9 temporadas y que tengamos que hacerlo con este panorama. Me hubiera gustado afrontarlo con el equipo más completo. Me gustaría ganarlo y que nos sirva de trampolín para comenzar bien la Liga, pero no es así y venimos atrasados", dijo Laginestra.

No es responsabilidad de la dirigencia tampoco porque según expresó el DT, hicieron un esfuerzo conjunto para sumar los jugadores: "es bueno aclarar que, en el armado del equipo, estuve hablando con Tato Rodríguez permanentemente, me ayudó mucho. Nosotros queríamos jugar con nacionales, no con extranjeros pero los nacionales que fuimos a buscar, que fueron un montón, eligieron otros caminos, no nos quedó otra que fichar foráneos. No es lo que pretendíamos", dijo como otro de los atenuantes.

Puede interesarte

Si bien todavía no se retiraron del mercado, saben que hoy viernes llegará Devante Wallace y sería el único que se pueda sumar al equipo para el Interligas: "estamos buscando un extranjero más para el perímetro, lo de Simpson por ahora no sé como está, queríamos tenerlo acá. Él terminó su participación en Ecuador pero desconozco la parte contractual, no sé cual es el día de llegada. Si bien él y Thornton están adaptados al club, sería bueno tenerlos dentro del equipo. Están entrenando jugadores de 15 y 16 años y es muy difícil".

Sabiendo que tendrá el Interligas, lo que sería el clásico el 4 de octubre y luego empezar la Liga Nacional el 9 de ese mes; sumado a que Thornton y Marín recién se sumarán con la competencia iniciada; el panorama no es alentador: "un entrenador para desarrollar su juego colectivo, necesita tener los mayores en cancha y encima debutamos el 9, no creo que podamos jugar bien colectivamente como creo que podríamos jugar con un mes de entrenamiento. No sólo pasa por como se presenten los jugadores que se sumen sino con la base física que deben tener para aguantar 10 meses de competencia, nosotros estamos trabajando con un preparador físico específicamente. Siento que tenemos un futuro incierto como equipo".

Puede interesarte

Para colmo de males, durante las últimas semanas se desgarró Damián Pineda que todavía se está recuperando y también tuvo inconvenientes físicos Cristian Scaramuzzino que ya está entrenando nuevamente junto a Víctor Fernández y Lucas Andújar. Difícil presente y un futuro con mucho trabajo para el cuerpo técnico que encabeza Laginestra.