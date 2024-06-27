Hernán Laginestra: "Será un equipo muy recordado"
El entrenador de Peñarol habló en Marca Deportiva Radio sobre el balance de la temporada para el "Milrayitas" y su futuro.
El entrenador de Peñarol habló en Marca Deportiva Radio sobre el balance de la temporada para el "Milrayitas" y su futuro.
El entrenador de Peñarol habló en la previa de lo que será el viaje a Corrientes para jugar el Torneo Interligas, pero también el difícil panorama de trabajo pensando en el inicio de la Liga Nacional.
El equipo "Milrayitas" sigue conociendo detalles de cara a su regreso al plano internacional.
El "Milrayitas" no lo anunció oficialmente pero tiene todo avanzado con Hernán Laginestra que seguirá siendo el entrenador. Además, Lucas Andujar Jugador Revelación de la última temporada sería la primera incorporación.