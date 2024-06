La campaña de Peñarol en la Liga Nacional de Básquet había comenzando tan mal (1-10) que parecía imposible llegar a un final de temporada como la que vivió el elenco "milrayitas" peleando la clasificación a semifinales ante Quimsa, el mejor equipo de la competencia, en un quinto partido.

Uno de los grandes responsables fue Hernán Laginestra que llegó con el equipo en el último puesto y lo pudo llevar a playoffs. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el entrenador hizo un balance de lo sucedido: "Estamos sacando conclusiones, estoy viendo todo el camino recorrido. Desde que llegué al equipo había muchos partidos con la presión de ganar para salir del fondo que era para lo que me habían contratado. A partir de ahí, nos pudimos alejar cada vez más. Me toca debutar con una seguidilla de local, el equipo empezó a creer y convencerse, tomar confianza, defendimos mucho más duro y tuvimos tiempo para trabajar a un equipo con mentalidad muy buena".

Pero no se quedó con eso, sino que se siguieron esforzando para cerrar la temporada con un muy buen nivel de juego: "Cuando pasó el tiempo mejoramos colectivamente en muchos apartados, en lo individual y en lo colectivo, llegamos a la última instancia de fase regular con chances de clasificar para la segunda ronda. Había quedado la fase regular atrás y era todo un logro llegar del puesto 20 al 12 para pasar a post temporada, al principio era impensado".

Para que todo eso sucediera, fue necesario que la idea de juego y la propuesta de Laginestra se hiciera piel en el plantel. Eso lo logró: "Hubo una cuestión importante y es que el jugador crea en la propuesta del entrenador y le guste. Al mismo tiempo, si se da cuenta que una ejecución buena hace que la idea funcione, mejor. Si el contenido que se vuelca no es bueno, todo pierde credibilidad. Se sintieron identificados, cómodos con la propuesta y yo me sentí muy bien con ellos. Tuve jugadores que me ayudaron a ejecutar mi juego", afirmó el oriundo de General San Martín.

LA REFORMULACIÓN DEL PLANTEL

Peñarol no encontró buen rendimiento desde el inicio con la incorporación tardía de Thornton y la lesión de Mogga Lado pero cuando llegó Laginestra decidió empezar a reformular el plantel en plena competencia. En ese sentido, explicó que "quiero resaltar el trabajo de Tato Rodríguez (manager de Peñarol) porque hizo un trabajo genial con Simpson. El que me acerca el nombre es él, el presidente Alejandro Amoedo estaba convencido que era el jugador idóneo pero yo tenía dudas por su inactividad y la edad; nosotros necesitábamos resultados inmediatos. Nos pusimos de acuerdo, el club hizo un esfuerzo para pagar la reserva y llegó. Le costó al principio un par de meses, pero cuando se acostumbró al ida y vuelta y la intensidad, mostró su calidad y mentalidad".

El técnico de Peñarol, Hernán Laginestra, en el banco. (Foto: Florencia Arroyos)

Ese fue un paso clave porque el extranjero terminó rindiendo a gran nivel en los playoffs, pero también fue importante la incorporación de Víctor Fernández: "es un jugador que conocía bien y sabía de su mentalidad ganadora y su impronta. Venía de un mal paso por Riachuelo y quería tener un espacio donde mostrarse de nuevo. Se lo dimos y mostró sus credenciales, fueron dos refuerzos muy importantes al mismo nivel que los jugadores que estaban. El equipo rindió bien y por eso digo que se juntó un núcleo de personalidades con pegamento a la idea del cuerpo técnico".

La frutilla del postre siempre era Al Thornton que volvió a demostrar su repertorio de talento a los 40 años: "Es un ganador, un jugador con la mentalidad de un tipo que sale a ganar todas las noches. Él no entrena todos los días porque le doy la licencia cuando lo veo cansado, pero es super comprometido, al igual que Simpson. Tiran para el grupo, se llevan bien con los nacionales, no son de esos que se aíslan. Son dos nacionales más".

Desde lo táctico también hubo modificaciones porque el plantel tenía 4 o 5 jugadores que estaban por encima de los 35 minutos en cancha teniendo en cuenta que era un equipo con poco personal: "tuvimos que hacer ingeniería para la parte defensiva, ocultar nuestras debilidades haciendo un plan de desgaste de unos para tapar a otros. En eso tuvimos que scoutear mucho con el cuerpo técnico, pero en líneas generales el equipo se comprometió con el balance defensivo. Este será un equipo muy recordado en Peñarol por lo que brindó en la cancha, tuvimos grandisimos jugadores y personas. Un gran grupo que hizo la fuerza colectiva. Muchas veces en inferioridad de condiciones fuimos mejores que el rival. Eso identificó al público y generó una confianza de ambas partes".

LA CONTINUIDAD

Hernán Laginestra está en etapa de balances, pero sabe que en Peñarol puede seguir recogiendo el fruto de la confianza que se ganó con trabajo pensando en la próxima temporada. Por supuesto que es demasiado pronto para definiciones, pero señaló que "estamos hablando con Tato, no hay nada decidido, estamos hablando de muchas cosas que son importantes para el equipo. No estoy ni adentro ni afuera, a todo entrenador le gusta armar el grupo".

El respaldo popular lo tiene y ha sido una de las fortalezas del grupo: "La gente de Peñarol me dio mucho cariño y mucho respeto, creo que nosotros desde el día a día propusimos sacrificio, esfuerzo, juego colectivo defendiéndonos entre nosotros desde los entrenamientos hasta los partidos. El equipo jugaba bien y sabíamos que jugábamos bien. Tengo una gran sensación de la gente de Peñarol, dejaron ver que son respetuosos con el trabajo del entrenador y que están del lado del esfuerzo. Por más que seamos profesionales a la gente le gusta que el equipo transmita y este equipo tuvo esos condimentos".