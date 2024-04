Guillermo Sánchez, extremo de Alvarado, declaró tras el empate frente a Güemes en el Minella. El jugador analizó el partido y se mostró disconforme por el resultado obtenido.

El “Torito” sumó su cuarto empate en nueve fechas de esta Primera Nacional y el atacante del equipo marplatense no dudó en ser autocrítico. “La verdad es que se nos escaparon los dos puntos por como se dio el partido, pero sabemos que son equipos muy duros que siempre vienen a llevarse algo y les salió bien”, expresó Sánchez.

Guillermo Sánchez buscando gambetear rivales.

El equipo de Mauricio Giganti no logra conseguir la victoria hace tres fechas y justamente fue el extremo quien comentó cómo se trabaja en la semana con tal situación y dijo: “Sabemos que es un torneo muy duro y muy largo pero hay que trabajar partido a partido y semana a semana así que ahora nos toca un partido muy difícil en Jujuy y hay que buscar los puntos allá”.

De todas maneras, el futbolista logró volver a sumar minutos luego el esguince de rodilla que sufrió fechas atrás. Sobre esto, Sánchez expresó: “Aguanté bien los noventa minutos y creo que eso habla bien de un buen trabajo de todos en la semana así que estoy contento y ya pensando en el próximo rival”.

Por otra parte, las reiteradas bajas en el plantel obligaron a Mauricio Giganti a colocar al extremo como centro delantero, pero el jugador ya había experimentado en tal puesto. “Fue una decisión del técnico. El año pasado en el Federal A me tocó jugar ahí y si bien no es mi posición neta, me siento cómodo y sentí la confianza de mis compañeros. Desde donde me toque voy a jugar como sea”, declaró Sánchez.