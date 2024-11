Uno de los jugadores que contó con la confianza del DT Andrés Yllana al momento de su regreso al fútbol argentino fue Gonzalo Mottes que no tuvo una temporada nada fácil. Fue titular indiscutido pero luego, una lesión lo dejó afuera de un tramo importante del año. En la final ante San Martín de Tucumán terminó en la cancha ingresando desde el banco y se dio el gusto de coronarse campeón.

En diálogo con Marca Deportiva desde Rosario, el zaguero central dijo que “es una locura, la verdad. Si lo veías a principios de año, era un montón de chicos que venían a préstamo; creo que se subestimó mucho y a lo largo del torneo nos dimos cuenta que estábamos para pelear. Somos unos justos ganadores junto con San Martín, merecíamos jugar la final y hoy demostramos que somos los mejores”.

Después de haber superado la lesión, pudo volver antes de lo previsto para estar a disposición en el tramo final: “Me apuré mucho, también me jugaba para mal, pero la intención era estar en los últimos 3. Hoy me tocó esperar y vivir el ascenso desde adentro con mi familia. No tiene precio. Me tocó vivirlo el año pasado lejos y en Argentina es otra cosa”.

Como para otros tantos jugadores, la presencia de Yllana fue clave y le permitió tener esta oportunidad en el ascenso argentino donde cumplió una destacada labor: “Tengo que agredecerle. Me llevó a Gimnasia, nos conocemos hace un montón y confió mucho en mí. A mitad de año tuvo un problema muy grande, él me dio la mano y le dije que estaba en deuda con él. Espero haberle pagado de alguna forma y bueno, veremos ahora si seguimos juntos”.