Primera Division

Juan Ignacio Sills: "Fue una película soñada para cualquiera"
Luego de colgarse la medalla de campeón, uno de los capitanes de Aldosivi pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dejó sus sensaciones sobre el logro.
Luego de colgarse la medalla de campeón, uno de los capitanes de Aldosivi pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dejó sus sensaciones sobre el logro.
El experimentado zaguero habló con Marca Deportiva desde Rosario analizando su presente y el esfuerzo del equipo para obtener el ascenso a Primera División.