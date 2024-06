Gonzalo Mottes, futbolista de Aldosivi, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el encuentro con victoria por 2-0 frente a Atlético Rafaela que terminó con tres expulsiones y un jugador fracturado.

El defensor del elenco del puerto expresó sus sensaciones del partido y dijo: “Termina siendo un sabor amargo por lo que pasó en los últimos minutos, todo lo que pasó en Rafaela fue totalmente innecesario, el partido estaba definido. Todo comienza con ellos porque desde que empezó el partido, quisieron empujarnos pero desde el juego nunca fueron superiores. Cuando bajaron esa intensidad, merecimos la victoria y terminamos ganando bien. Quedamos muy dolidos por el tema de Franco (por Godoy) a quien lo perdemos, pero también hay que ponerse en su lugar”.

Además, se refirió al jugador debutante de Rafaela quien lesionó a Godoy y comentó: “Después de analizarlo en frío, Fuyana no tuvo conciencia de lo que podía generar. Es un chico, se dejó llevar por el entorno y por la gente, no justifica lo que hizo. Ojalá el tribunal de disciplina actúe como debe ser”.

A su vez, habló sobre Macheroni quien fue el árbitro del partido, aseguró que permitió que se pegara demasiado y remató: “Hay que pedir un poco más de coherencia y cobrar lo que hay que cobrar”.

Luego de la lesión de Godoy, Rodrigo González fue expulsado por golpear al portero rival, por lo que Aldosivi perderá a sus dos laterales para el próximo encuentro. “Al Rochi lo han retado un poco después de lo que pasó, creo que tiró un balón a la tribuna y por eso viene el arquero; pero es difícil mantener la calma cuando estas tranquilo y te agarran y te empuja. Hay que saber controlarlo porque nos termina perjudicando”, agregó.

Sobre el partido suspendido frente a San Telmo el zaguero central dijo: “Uno no quiere meterse en líos pero no estamos pidiendo que nos favorezcan ni nos tiren en contra, sino que pase lo que debe pasar”.

Finalmente, habló sobre la actualidad del equipo, que se ubica tercero y a tres unidades del líder Colón pero con un partido pendiente y cerró: “Hay trabajo, predisposición y no nos falta nada. Tenemos que hacernos cargo de la ilusión que estamos generando, somos conscientes que estaremos ahí hasta el final y no tenemos que aflojar. Hemos encontrado tranquilidad que no es fácil en el fútbol argentino”.