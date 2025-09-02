La quinta fecha del Torneo Inicio Femenino de la Liga Marplatense de Fútbol dejó una jornada con pocos encuentros en la Zona Campeonato, ya que dos compromisos debieron postergarse. En la Zona Promoción, en cambio, hubo una buena cantidad de goles y partidos parejos.

Ads

En la Zona Campeonato, Alvarado y Cadetes jugaron en Primera División con triunfo de las “Tricolores” por 3 a 0 gracias a los tantos de Charo Portillo, Catalina Galera y Dolores Vidal. En Quinta igualaron sin goles. Los cruces entre San José vs. Aldosivi y Kimberley vs. Deportivo Norte quedaron postergados.

Por la Zona Promoción, San Lorenzo logró una goleada contundente como visitante de General Urquiza en Primera: fue 9 a 1, con una gran actuación de Priscila Medina (hat-trick), acompañada por Ana Cruz (2), Lucía Gramnignea, Geraldine Arbelo, Yanina Décima y Estefanía Pereyra; para el local descontó Tatiana Flores. En Quinta, el triunfo también fue para las “Santas” por 1 a 0 con gol de Estefanía Pereyra.

Ads

El otro choque de la fecha lo protagonizaron Juventus y Estudiantes en Quinta División, con empate 2 a 2. Los goles fueron de Gimena Luque Gimena y Valentina Gómez para el conjunto de la “Juve”, mientras que Sofía Jara marcó por duplicado para el “Pincha”.

Ads