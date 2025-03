Este 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad que no es curable todavía, pero es perfectamente controlable y afecta al 3 % de la población de más de 40 años.

Esta fecha tiene por objetivo concientizar sobre esta patología ocular degenerativa y la importancia de detectarla a tiempo. Así lo explicaba el *Dr. Gustavo Casanovas, oftalmólogo y director médico de Clínica de Ojos Juan B. Justo consultado por El Marplatense.

Como todos los años las campañas que se hacen de difusión y control de la presión ocular cuya enfermedad es el glaucoma, son para concientizar a la gente en la importancia de los controles. Hace muchos años que se vienen haciendo estas campañas y con muy buenos resultados, ya que en las consultas los pacientes cada vez preguntan más sobre cómo está la presión ocular.

"El problema del glaucoma es que se trata de una enfermedad silenciosa que normalmente no produce síntomas hasta que está bastante avanzado. Tenemos distintas clases de glaucoma", afirmó el Dr. Casanovas.

“El más común es el glaucoma crónico simple, que no produce síntomas, pero esa presión intraocular ocular detectada, lentamente va dañando fibras del nervio óptico y nuestro campo visual se va contrayendo en forma concéntrica hasta terminar en casos muy avanzados en lo que nosotros denominamos visión en cañón de escopeta, es como tener dos tubitos frente a cada ojo y mirar por ahí”, detalló.

"El avance del glaucoma es tan lento que el paciente lamentablemente no se da cuenta. Es como que se va acostumbrando a esa pérdida de visión. También hay otra forma de glaucoma, que es el congénito, y los glaucomas agudos. En el caso del glaucoma agudo tiene de golpe un dolor terrible, agudo, se baja la visión repentinamente. Inclusive con náuseas y vómitos. Requiere tratamiento urgente porque es de un dolor insoportable. Por otro lado, el glaucoma crónico simple es asintomático y si no se hace una buena evaluación, puede pasarse por alto: cuando uno se da cuenta ya no se puede hacer nada con el daño producido", alertó el especialista.

-¿Cualquier persona puede sufrir glaucoma?. ¿Cuáles serían los factores predisponentes?

La mayoría de las veces son factores genéticos, el hipermétrope también tiene más predisposición. Lo concreto es que cualquier persona puede sufrir glaucoma, sobre todo si en la familia hay antecedentes de glaucoma. En estos casos tienen que haber controles más seguido. En cuanto al rango etario, lo más común es arriba de los 30 a 40 años de edad. Sobre todo, en los 40 y 50 años.

¿Cada cuánto hay que hacerse los chequeos? ¿Cómo sería el método preventivo?

El mejor método preventivo es el control anual de rutina, y hacia ello apunta la campaña de concientización. Nosotros en el control común de rutina siempre tomamos la presión intraocular. Es un método sencillo, no molesta, se coloca una gotita en el ojo y se toma la presión intraocular. Es un examen de rutina. En aquellos pacientes en los que detectamos presión intraocular alta, ahí empezamos a hacer otros estudios especiales acordes con la detección de la patología. Con que se haga una vez al año un control oftalmológico con la toma de presión, normalmente eso se puede detectar. Tenemos una banda de normalidad de presión intraocular que va entre 10 mm y 20 mm de mercurio. Si una medición arroja por ejemplo 24 mm de mercurio, para ese ojo es mucho. Si la presión intraocular es alta, esto va a ir produciendo un daño progresivo, aunque quizás no le va a dañar el campo visual en 2 meses o en 2 años, por ahí recién a los 10 años se detecta el daño. Pero remarcar que con una vez al año la pesquisa está bien, es lo recomendable.

Y Casanovas ejemplificó: “Lo que si encontramos son pacientes predispuestos por una hipermetropía, un diabético o por antecedentes familiares, y si tienen una presión intraocular que en uno de los controles se ha detectado valores límites, se le recomienda que haga chequeos con más frecuencia, a lo mejor en vez de una vez al año, dos o hasta tres veces al año. Todo depende de la presión intraocular que se le detecte, y los cambios que nosotros podemos ver a nivel del fondo del ojo, al nivel del nervio óptico, donde detectamos una serie de cambios morfológicos que pueden indicarnos que está avanzando un daño. Ahí es donde requerimos estudios especiales para confirmar o no que se tiene daño y también ver la evolución de ese daño. Luego se indica el tratamiento, que una vez aplicado va a determinar si el daño se mantiene”.

La consecuencia del glaucoma es que lo perdido no se puede recuperar. Por eso decimos que el glaucoma es una enfermedad que no es curable, pero sí es controlable. Para evitar mayores daños tienen que mantenerse presiones intraoculares bajas. Atención: hay pacientes que con una presión intraocular de 17 mm están bien, en cambio otros deben bajarla aún más para evitar daños, dependiendo de cada caso.

Una vez que detectaron presión intraocular, ¿cuál es la el medicamento o el tratamiento que se sigue?

Hay distintos escalones. Cuando detectamos un paciente que tiene presión intraocular alta y vemos que hay un cierto daño, como pérdida del campo visual, pérdida de fibras a nivel de nervio óptico, comenzamos con el tratamiento más simple que es con gotas en forma tópica. Hay distintos tipos de drogas. Algunas se aplican tres veces al día, y otras solo una vez al día. Entonces evaluamos como responde el paciente, cuánto baja la presión intraocular y lograr que las lesiones avancen con el tiempo. Los pacientes con esta patología tienen que seguir con esas gotas toda la vida. No es que como con una conjuntivitis que uno le da las gotas, se cura y listo. En el caso que con gotas no que se puede regular la presión intraocular, tenemos hoy en día, aquí en la clínica un tratamiento nuevo que se hace con láser. De acuerdo a cada caso hay distintos tipos de láseres, uno es el láser transescleral también conocido como ciclofotocoagulación transescleral (CCT) que es un tratamiento donde disminuye la producción del humor acuoso dentro del ojo, que es lo que le da tensión al globo ocular. Y muchas veces con eso regulamos fenómenos de la presión a tal punto que en algunos casos hasta suspendemos el uso de gotas. Sí con gotas o con láser no funciona, ahí ya tenemos tratamientos más severos que son los quirúrgicos.

¿Por qué se produce este aumento en la presión intraocular?

Dentro del ojo normalmente nosotros tenemos una tensión ocular normal para ese ojo porque si no el ojo se desinflaría. Si la presión se va muy abajo, el ojo no ve. Entonces, dentro los ojos se produce un líquido que se llama humor acuoso, eso se produce en una en unas estructuras determinadas del ojo, se produce una circulación interna y sale por una malla como un filtro que se llama el trabeculado; ese líquido sale fuera del ojo y lo captan los vasos sanguíneos de la conjuntiva. Si la presión es normal, hay un balance entre la formación del humor acuoso y la salida de su humor acuoso. Generalmente el glaucoma se produce por una falla a nivel del trabeculado, se tapa ese filtro y eso es lo que genera que se produzca la misma cantidad de líquido, pero sale menos aumentando consecuentemente la presión.

Puede interesarte

¿A qué porcentaje de la población afecta esta enfermedad?

Es muy variable porque depende de la zona, de las razas. Pero puede llegar a afectar a entre un 2 y 3% de personas con más de 40 años.

¿Hay alguna forma de revertir aunque sea algo del daño por glaucoma?

No. Nosotros lo que tenemos que hacer es controlarlo para que no siga avanzando. Tenemos que detectar el glaucoma en forma precoz y por eso también sirven mucho las campañas y esta jornada de concientización. Es para detectar aquellos pacientes asintomáticos. Una vez que se encontró glaucoma y se valora el daño que tiene, se trata a ese paciente para que ese daño no siga avanzando. Aunque como dijimos lo que se perdió, lamentablemente, no se recupera.

El glaucoma produce un campo visual limitado, con el anteojo va a poder ver mejor las letras si es que le hace falta, pero la contracción de la pérdida de ese campo visual va a ser la misma. Todavía no hay cirugía para corregir o mejorar el glaucoma. Se están haciendo investigaciones tanto para patologías retinianas, como en patologías del nervio óptico a fin de regenerar fibras, regenerar retina. Hay dos grandes líneas de investigación: la terapia genética y el implante de células madres.

Pero por el momento la prevención y el control anual mínimo es indispensable, sobre todo en aquellos casos que hay antecedentes familiares. Es una enfermedad que lamentablemente no es curable todavía, pero es perfectamente controlable.

*Dr. Gustavo Casanovas. Especialista en oftalmología MP 92901. Director de Clínica de Ojos Juan B. Justo