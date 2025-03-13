dia mundial del glaucoma

Realizan controles gratuitos en el marco de la 25ª Campaña Nacional de Detección del Glaucoma
Será mañana en 108 sedes de todo el país. En la ciudad se podrá concurrir a la Clínica Privada de Ojos y la Clínica de Salud Visual.
Será mañana en 108 sedes de todo el país. En la ciudad se podrá concurrir a la Clínica Privada de Ojos y la Clínica de Salud Visual.
"Si vemos o sentimos los síntomas, es tarde porque no se cura ni es revertible", manifestó la licenciada en Salud, Patricia Fortina, sobre la importancia del chequeo anual.
En el marco del Día Mundial de esta patología ocular, El Marplatense dialogó con el Dr. Gustavo Casanovas, oftalmólogo y director médico de Clínica de Ojos Juan B: Justo.
Según la organización mundial de la salud, OMS es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Se estima que más de 67 millones de pacientes tienen la enfermedad. Se celebra cada 12 de marzo, fecha elegida por la ONU con el fin de concientizar a la población.