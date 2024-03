Con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que fue el 12 de marzo, la licenciada en Salud, Patricia Fortina, hizo hincapié en la importancia de las consultas con un oftalmólogo y advirtió los síntomas de la enfermedad ocular. "A mayor daño, luego tenemos mayor riesgo de pérdida de visión y ceguera”, destacó.

Ya que la especialista intuyó que "la mayoría no hace los controles necesarios", explicó de qué trata, en diálogo con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7): “El glaucoma es un daño en el nervio óptico, el que conecta el ojo con el cerebro, cuando las fibras se lesionan por presión intraocular. Para tener el ojo permanentemente húmedo, fabricamos un fluido que se llama humor acuoso, que es liberado de manera constante. Pero tiene un circuito por el que drena y si no funciona correctamente, el humor acuoso se junta, aumenta la presión y aparece el daño en el nervio óptico”.

Y como “a mayor daño, luego tenemos mayor riesgo de pérdida de visión y ceguera” es que Fortina hizo referencia a la importancia de esta enfermedad ocular.

¿CÓMO SABEMOS SI PADECEMOS EL GLAUCOMA?

De acuerdo a sus declaraciones, la “única manera” de verificar si padecemos el grupo de enfermedades es concurriendo al oftalmólogo, quien medirá la presión ocular. “Es un procedimiento sencillo y simple. Apenas nos tocan para la medición y al menos debemos hacerlo una vez al año para saber si está bien”, expresó.

Y a pesar de que señaló que existen dos tipos, “de ángulo abierto y de ángulo cerrado”, aclaró que “lo importantre es que una de ellas es de aparición lenta, crónica y asintomática, por lo que el control debe ser anual para detectarlo a tiempo”.

“Cuando me doy cuenta que algo me pasa, ya el diagnóstico es tardío. Si vemos o sentimos los síntomas, es tarde porque no se cura ni es revertible, más allá de tratamientos para detenerlo. En ese caso, lo que se perdió ya está perdido”, aseguró la ex directora de Salud del Municipio.

SÍNTOMAS

“Cuando aparece lentamente (abierto), el ángulo de drenaje funciona, pero no del todo bien. Entonces, hay puntos ciegos en la visión, sobre todo en la lateral. En cambio, la de ángulo cerrado es más aguda, aparece de forma rápida y pueden aparecer dolores de cabeza y ojo, o atraer visión borrosa o ver anillos de colores”, concluyó Fortina.