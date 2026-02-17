En el marco del 136 aniversario de General Pirán, el intendente municipal Walter Wischnivetzky y el senador Jorge Paredi encabezaron la inauguración del laboratorio bioquímico en el Centro de Internación y Atención Polivalente (CIAP) de la localidad. La actividad se desarrolló con la participación de autoridades, vecinos e instituciones, e incluyó reconocimientos a familias pioneras y referentes comunitarios.

De esta manera, el CIAP de General Pirán cuenta con un nuevo Laboratorio Bioquímico totalmente equipado con contador hematológico, equipo de bioquímica para ionograma, microscopio, computadoras, impresoras y heladeras para la conservación de reactivos y muestras.

El jefe comunal expresó que “es una alegría enorme estar en el CIAP, inaugurando este nuevo espacio junto a vecinos, instituciones y organizaciones libres del pueblo que hacen crecer la localidad. Para nosotros la salud es una prioridad”.

Por su parte, el delegado Horacio Ferreyra manifestó que “General Pirán es un pueblo pujante, con muchos proyectos y hoy estamos acá para seguir con el crecimiento de nuestra localidad, nada más ni nada menos que con un laboratorio”.

Posteriormente, el intendente, el senador, el delegado y el secretario de Salud, Manuel Arévalo, entre otras autoridades, realizaron el tradicional corte de cinta para dejar formalmente inaugurado el nuevo espacio sanitario.

En el marco del aniversario, se efectuaron reconocimientos a familias pioneras, instituciones y vecinos por su aporte a la comunidad, en un acto cargado de emoción y memoria colectiva.