Con importantes anuncios, se conmemoró el 131° Aniversario de General Pirán

El intendente Paredi encabezó el acto donde anunció obras de nuevas viviendas en la localidad mediterránea, confirmó el inicio de la construcción del estadio deportivo "Armando Echevarría" y ratificó la llegada de las vacunas al distrito para el comienzo de la fase de inmunización masiva.