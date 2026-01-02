Detuvieron a un hombre por golpear a su pareja, amenazar a su hija y atacar a la Policía
Ocurrió en la calle Falucho y 25 de mayo de la localidad de en General Pirán. Afortunadamente, las víctimas no sufrieron heridas de gravedad.
Ocurrió en la calle Falucho y 25 de mayo de la localidad de en General Pirán. Afortunadamente, las víctimas no sufrieron heridas de gravedad.
Se habilitó un laboratorio bioquímico totalmente equipado y se realizaron reconocimientos a familias pioneras, instituciones y vecinos destacados.
El intendente Paredi encabezó el acto donde anunció obras de nuevas viviendas en la localidad mediterránea, confirmó el inicio de la construcción del estadio deportivo "Armando Echevarría" y ratificó la llegada de las vacunas al distrito para el comienzo de la fase de inmunización masiva.