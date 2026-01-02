Un hombre de 32 años fue aprehendido este miércoles por la tarde en la localidad de General Pirán, acusado de agredir a su pareja, amenazar a la hija de la mujer y resistirse al accionar policial.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Falucho y 25 de Mayo, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una pelea en el lugar. Al arribar, personal de la Subestación de Policía Comunal encontró al imputado en estado de alteración, quien reaccionó de manera violenta al intentar ser reducido.

Según se informó, el sujeto intentó agredir a los efectivos con golpes de puño y patadas. La mujer, de 32 años, y su hija de 16 fueron trasladadas a la sala de salud local para su evaluación médica y contención, sin que se registraran lesiones de gravedad.

Tras el procedimiento, se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de causa por resistencia a la autoridad y amenazas. El hombre fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

La causa continúa en etapa de investigación y se aguarda la ampliación de las declaraciones de las víctimas, además del análisis de registros de cámaras de seguridad de una estación de servicio cercana.

