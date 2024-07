El nuevo director técnico de Alvarado, Gabriel Gómez, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en donde contó cómo se dio su llegada al club. Además, analizó con lo que se encontró tras presenciar su primera práctica y repasó su trayectoria.

El entrenador puso la firma en el contrato hoy junto al presidente Emiliano Montes luego de dirigir por primera vez al plantel. Sobre este nueva experiencia asumida comentó: “Se dio todo muy rápido. Vi que es un equipo que tiene jugadores interesantes, porque es un equipo popular, me hizo acordar mucho a lo de Independiente Rivadavia por lo pasional que son los hinchas. Necesitábamos con el cuerpo técnico tener un desafío muy importante. Tengo chicos con mucha confianza y que laburan muy bien”.

Gómez también asumió el momento delicado que atraviesa Alvarado en lo futbolístico por lo que destacó: “Primero tenemos que encontrar lo antes posible el equipo que nosotros dispongamos o que pensemos que es lo mejor en el momento. Acá los proyectos no existen, el tema es ganar y trataremos de sacar los resultados lo antes posible. Saben que pueden los jugadores con su potencial, hicieron un buen trabajo con Mauricio y eso nos hizo tomar la decisión”. En este momento, el “Torito” se ubica decimocuarto con 28 unidades y a solo tres puntos de la promoción por el descenso.

El técnico tiene una buena trayectoria en la Primera Nacional y en el ascenso por lo que reconoce la dificultad de planificar a largo plazo por la exigencia que plantea la categoría. “Nosotros, los entrenadores nos basamos en el resultado, lo que digo no es nada nuevo. Explicar lo que es un proyecto que lleva tiempo y después si no se te dan los resultados, los proyectos no terminan. Los ciclos que hemos completado fue porque nos fue muy bien. Lo que veo es que Alvarado está creciendo a nivel institución, nos sorprendió mucho la Villa Deportiva y las cosas que van haciendo día a día”, señaló. Sobre su último paso por Agropecuario, comentó que estaba “desgastado” por lo cual su salida se dio de común acuerdo.

Además, habló sobre cómo plasmará sus ideas en la cancha y sobre qué impronta tendrá su Alvarado y dijo: ”Nosotros tenemos una identidad como cuerpo técnico y un estilo de juego, pero dependemos de los jugadores y tenemos que ir viendo y encontrando un sistema con individualidades que nos empiecen a incorporar lo que nosotros pensamos que le conviene al equipo. No hay que ser fundamentalistas de una identidad. Eso si, lleva tiempo y no es fácil, por eso primero hay que ganar confianza rápido.

Finalmente, se refirió a la diferencia de dirigir un plantel que no está armado a elección propia y sentenció: “Cuando armas un equipo es diferente porque lo haces a tu gusto y cuando venís con un plantel armado, te tenes que adecuar. Ellos tienen que sentirse cómodos. Es un equipo de jugadores rápidos, livianitos y potentes, lo veníamos viendo en los videos”.