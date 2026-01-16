Durante la mañana de este viernes, se registró un importante movimiento de vehículos con destino a Mar del Plata por el inicio de la segunda quincena de enero.

Según los datos relevados por AUBASA, la Autovía 2 concentró el mayor caudal de tránsito con dirección a la ciudad. En el tramo Samborombón, circularon 2.460 vehículos hacia la costa, mientras que en el sector de Maipú se contabilizaron 501 autos.

En tanto, la Ruta 11, otro de los accesos clave al Partido de General Pueyrredon, también mostró un flujo sostenido de vehículos por el peaje de La Huella, donde se registraron 1.244 autos con destino a “La Feliz”.

El movimiento vehicular se da sin reportes de demoras significativas, en una jornada que promete buen clima para disfrutar de la oferta hotelera, gastronómica y cultural que ofrece la ciudad.

