Un hombre con pedido de captura activa fue aprehendido por agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) tras una denuncia por agresiones contra una mujer, este martes en pleno centro. El procedimiento se inició a partir de un aviso que alertaba sobre la presencia de un individuo que maltrataba a una mujer en la vía pública.

Según informó la Municipalidad, a través de la Secretaría de Seguridad, los agentes se presentaron en la intersección de Rivadavia y Catamarca tras recibir el alerta.

Al arribar, el personal policial procedió a identificar al hombre, quien aportó datos filiatorios que no pudieron ser verificados en los sistemas correspondientes. Mientras se realizaban gestiones con la comisaría para establecer su identidad, el individuo adoptó una actitud reticente y agresiva, y profirió amenazas tanto hacia el personal interviniente como hacia sí mismo.

Ante esta situación, y al advertir que intentaba autolesionarse, los efectivos decidieron colocarle esposas de manera preventiva. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Primera para continuar con las actuaciones correspondientes.

Una vez en la dependencia policial, y tras confirmar su identidad, se constató que el hombre tenía un pedido de captura activo emitido por el Tribunal Criminal N°4. Luego de la comunicación con el juzgado interviniente, se dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°44, en función de los antecedentes y de la orden judicial vigente.

