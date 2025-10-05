Frutas y verduras de primavera: frescura de estación y recetas para aprovecharlas
Los nutricionistas aseguran que “las frutas y verduras de estación son más económicas, sabrosas y conservan mejor sus propiedades".
Con la llegada de la primavera, las góndolas se llenan de color. Esta estación trae consigo una gran variedad de frutas y verduras que no solo aportan sabor y frescura, sino también los nutrientes necesarios para revitalizar el organismo tras el invierno.
Entre las frutas más destacadas aparecen las frutillas, cerezas, duraznos, ciruelas y melones, mientras que en las verduras se lucen los espárragos, alcauciles, arvejas, zapallitos, pepinos y hojas verdes tiernas como la rúcula o la espinaca.
Según nutricionistas, incluir estos productos en la dieta es clave: “Las frutas y verduras de estación son más económicas, sabrosas y conservan mejor sus propiedades al ser consumidas en el momento ideal de cosecha”, explican.
Ideas para la cocina
La versatilidad de estos ingredientes abre un abanico de posibilidades:
- Ensaladas frescas: combinar rúcula, espinaca, pepino y arvejas con cubos de durazno o frutilla para un plato liviano y colorido.
- Postres de estación: preparar tartas de frutilla o durazno, macedonias de frutas o yogur natural con cerezas frescas.
- Platos calientes: los alcauciles rellenos, las tortillas de zapallitos o los risottos con espárragos son opciones que celebran la primavera en la mesa.
- Jugos y licuados: el melón, las frutillas y las ciruelas permiten bebidas refrescantes y nutritivas, ideales para los días más cálidos.
Un beneficio doble
Consumir frutas y verduras de temporada no solo ayuda a la salud, también beneficia al bolsillo y al medioambiente, ya que se evitan los costos extras de producción fuera de estación y se fomenta el consumo local.
La primavera es, sin dudas, la mejor excusa para llenar la mesa de color y frescura, probando recetas simples que resaltan lo mejor de cada ingrediente.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión