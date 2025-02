El juvenil de Alvarado, Franco Pinoni, dialogó con Marca Deportiva luego de que se diera a conocer que firmó su primer contrato profesional con el club y dejó sus sensaciones de este salto en su carrera que recién comienza.

“Estoy muy contento. Lo vengo laburando y buscando hace mucho tiempo, es un sueño cumplido. Estoy muy agradecido con Alvarado por abrirme las puertas desde el primer momento”, comentó el marplatense categoría 2007. Además, habló de las expectativas tras este paso y dijo: “Este año mi objetivo es sumar minutos y sumar desde el lugar que me toque en el primer equipo, mientras tanto voy a seguir dando lo mejor en la local, esperando el debut”.

De la misma manera, contó como transitó este primer tramo del año entrenando con el equipo de la Primera Nacional, con quienes viajó a la concentración en La Plata y relató: "Haberme enterado que tenía que arrancar la pretemporada con el nacional fue una noticia muy linda. Mis compañeros me recibieron muy bien y me sentí muy cómodo. Es un plantel con mucha jerarquía y lo tomo como aprendizaje. Los jugadores me tratan como uno más y eso lo valoro muchísimo".

Puede interesarte

El joven de 17, que se desempeña como centro delantero, mencionó a sus compañeros como referente y agregó: “Adelante tengo jugadores con mucho recorrido como Susvielles, Tomi Bolzicco y Thomi Amilivia y los miro mucho para todos los días estar más preparado. Con paciencia siempre para esperar el día que me toque”.

Ahora, esperara por su oportunidad y estará vinculado a la institución hasta 2027, al igual que su compañero Matías Pérez, que también selló su vinculo con el “Torito” por dos años.