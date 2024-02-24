Primera Nacional
Alvarado y Aldosivi ya tienen cronograma para la fecha 29
Alvarado sigue a paso firme en el mercado de pases: sumó a Mateo Ortale
Alvarado encontró el gol y consiguió el primer triunfo de la temporada
Asi se jugará la fecha 24 de la Primera Nacional
Aldosivi repetirá equipo ante Atlanta
Aldosivi no lo pudo aguantar y cayó con Nueva Chicago
Guillermo Sánchez es otra de las bajas de Alvarado
El delantero, a quien se le vencía el contrato el 31 de diciembre, es la octava desvinculación confirmada.
Los testimonios de Broggi y Blasi post amistoso con Agropecuario
El lateral derecho y el zaguero central dialogaron con Marca Deportiva sobre este encuentro preparatorio.
Alvarado visita a Güemes con un envión anímico y con la vuelta de Becker
El equipo de Quattrocchi enfrentará en Santiago del Estero al último de la Zona A. Saldrán a la cancha los mismos once que frente a Patronato.
Alvarado recibe a Ferro en un duelo de necesitados
El “Torito”, hoy en zona de descenso, recibirá el domingo a al “Verdolaga”, que lleva 7 partidos en fila sin ganar.
Otro valioso triunfo de Aldosivi como visitante
El "Tiburón" superó 2-0 al difícil Atlanta como visitante y llegó a la tercera victoria consecutiva en la Primera Nacional luego de 4 fechas disputadas. Los goles fueron de Agustín Colazo en el primer tiempo y de Elías Torres en el complemento, ambos de cabeza.
Fecha 33: Alvarado jugará el domingo de local y Aldosivi el lunes de visitante
La Primera Nacional confirmó cómo se jugará la primera de las últimas cinco jornadas.
Alexis Matteo: “Con Alvarado tuve reuniones bastante avanzadas, pero después no supe más nada”
El director técnico marplatense pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y reconoció haber mantenido contacto con el "Torito".
Aumentan los precios de las entradas en el fútbol argentino
El cambio empieza a aplicarse desde la próxima fecha en todos los torneos que dependen de AFA.
Alvarado goleó a Ferro en un partido clave en la zona baja
Con goles de Susvielles, Bolzicco y Amilivia, el “Torito” goleó 3-0 al “Verdolaga” en una de sus mejores presentaciones del año.
Cambio obligado para Yllana antes de enfrentar a CADU
Ante la lesión de Federico Andrada, el equipo marplatense tendrá que hacer mínimo una modificación para recibir a Defensores Unidos de Zárate por la Fecha 3 de la Primera Nacional. El resto del equipo sería el mismo.
Un alta y dos bajas para Giganti antes de viajar
Alvarado tendrá este fin de semana un nuevo compromiso de visitante por la Primera Nacional cuando se enfrente con Tristán Suárez buscando la primera victoria fuera de Mar del Plata. Volverá Nicolás Ortiz luego de la roja que recibió y se quedan afuera Lamardo y Bogado con sendas molestias físicas.