El entrenador marplatense Alexis Matteo, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en donde realizó un balance sobre su paso por Estudiantes de Río Cuarto resaltando el rol de entrenador. Además, reconoció haber mantenido charlas para dirigir Alvarado en medio de la crisis institucional.

En principio, analizó su primera experiencia dirigiendo un equipo de la Primera Nacional, una tarea nada simple sobre todo porque el club cordobés venía del fallecimiento de su DT Gustavo Raggio en plena competencia y explicó: ”Fue muy positivo todo. Desde el día uno me tocó llegar a un equipo que venía peleando en los últimos años finales por ascenso, equipo que lo dejaba Iván Delfino con la vara muy alta. Agarramos un club bastante mal en lo anímico. Tuvimos que, antes de lo futbolístico, empezar a trabajar desde la confianza y desde el ánimo sobre todo. Había que dar vuelta a la página, más allá de la tristeza de la pérdida, no podíamos perder tiempo en seguir lamentándonos. Tuvimos unas fechas de transición y después el equipo empezó a mostrar algunas cuestiones futbolísticas que implementamos desde esos primeros días”.

Gracias al trabajo realizado bajo el mando de “Picky”, el “León” sacó casi el el 50 % de los puntos disputados. No solo por eso se moestró feliz sino que consiguió para la institución la mejor campaña de visitantes y la mejor racha ganadora seguida de seis partidos ganados.

En este sentido, dio su perspectiva de la dinámica del torneo y dijo: “Por supuesto que uno quiere la regularidad de San Martín de Tucuman pero sabemos que es atípico, entonces tenemos que aprender a convivir con los niveles de subibaja, tanto colectivo como individual”. Además, agregó: “Tenemos que entender que hay lesiones, que hay una organización en cada club donde uno llega mejor y otro peor a ese enfrentamiento. Lo que aprendí es a no volverte loco, a no pensar que sos un gran equipo y no tenés cosas para mejorar cuando ganas seis partidos seguidos y que tampoco todo lo hecho no tiene valor si vos empatas dos y perdés uno”.

Asimismo, habló en primera persona de lo que significa el rol de los directores técnicos en un ámbito exitista y relató: ”Nosotros los entrenadores somos los primeros que sabemos cuando nos equivocamos. Vos te vas a dormir a tu casa después del partido y tenés bien claro con el desarrollo en que seguramente fallaste. Después volvés al partido y muchas veces lo terminás chequeando. Lo que sí, muchas veces también pasa que no se pregunta el porqué. ¿Por qué sacaste a tal o cual? Yo te daría mi explicación en ese momento, mirá, lo saqué porque pensé que necesitaba más en la fase ofensiva que defensiva e intenté suplir eso. Yo vi eso en ese momento. Después vos podés estar de acuerdo con mi análisis o no, pero esto es tan dinámico y tan abierto que cualquier decisión puede estar bien o puede estar mal en base a lo que al final todos veneramos, que es el resultado”.

De la misma manera, remarcó la agresividad de los simpatizantes como el “problema más grande que tiene el fútbol”. “Nosotros los entrenadores vivimos de esto, lo hacemos con una pasión increíble, si no, no lo podríamos hacer porque es muy ingrata esta profesión”, explicó.

Finalmente, aclaró su situación con Alvarado luego de haber mantenido reuniones y explicó: “Me he juntado con dos o tres reuniones, bastante avanzadas. Pero bueno, después de la noche a la mañana retomó Gabriel Gómez. Y yo no supe más nada de una comunicación que tenía anteriormente más fluida. Alvarado tendrá que ordenarse en primera medida, antes que buscar técnico, ordenarse puertas para adentro, tener las cosas más claras porque es un gran club que si se lo propone, está para mucho más y ojalá sea pronto. El tema es que el tiempo corre y al entrenador que le toque afrontar esto no la va a tener fácil. Porque sin presupuesto, como parece que no hay, con poco tiempo para salir al mercado y con algunos problemas institucionales, se va a hacer difícil el armado del equipo para hacer un club competitivo”. Además, reconoció tener ofertas con otros equipos de la Primera Nacional así como también del exterior.