El defensor de Aldosivi, Franco Godoy, se encuentra transitando un post operatorio tras el diagnostico de fractura de tibia y peroné desplazada el pasado 23 de junio en el encuentro frente a Atlético Rafaela.

Tras dos meses trabajando en la recuperación, el futbolista del “Tiburón” habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dijo: “Quería estar en el club y meterle a la recuperación al 100%. Me siento un poco más jugador. Estamos trabajando con el cuerpo técnico, kinesiólogos y mis compañeros. La verdad que fue muy duro, estoy medio acostumbrado a lesiones jodidas, estoy preparado de la cabeza para esto. Dentro de lo negativo, estaba cerca de mi casa en Santa Fe, estaba mi familia. Fue duro pero la pasé con ellos”.

Asimismo, se refirió a Julian Fuyana, quien le propició la patada que derivó en la dura lesión, y sentenció: “se mandó una cagada, los ánimos en ellos estaban caldeados y lo llevó a tomar una mala decisión. Intentó ir a visitarme al hospital de Rafaela y no lo dejaron pasar porque sólo podía acompañarme una persona. Después me escribió por WhatsApp y me dijo que no fue mala intención, pero la cagada estaba hecha”.

Sobre las sensaciones en el momento de la fractura, relató que sintió el pie dormido con hormigueo y cosquilleo y que recién logró apoyarlo 15 días más tarde. Además, explicó que cada dos semanas debe realizarse radiografías para controlar los clavos utilizados en la intervención quirúrgica.

“Es duro el trabajo fisioterapéutico, hay días que estoy mejor, otros que no me levanto con muchas ganas. Mi objetivo es llegar antes que termine el torneo. El grupo está muy bien y estoy convencido de que los chicos van a clasificar a la final. Me dijeron que son de tres meses y medio a 5 o 6 meses para que se selle bien, apunto a volver a fines de octubre o principio de noviembre”, contó sobre su rehabilitación y agregó: “Siempre charlo con mi familia y mi viejo que la vida es así, tiene tropiezos, piedras y uno tiene que levantarse siempre, saltar obstáculos y levantarte más fuerte”.

Finalmente, habló sobre el presente del equipo que es el puntero de la Zona B de la Primera Nacional y cerró: “Depende de nosotros, si empezamos a sumar vamos a estar siempre bien arriba. Me gusta el compromiso del equipo, tenemos los 90 minutos el mismo compromiso porque es un grupo bárbaro dentro y fuera de la cancha que es lo principal. Creo que nos hace muy bien eso”.