En el marco del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) ha propuesto la realización de tres concursos para potenciar la participación de artistas y comerciantes locales en este galardonado evento que se lleva adelante en la ciudad.

La temática de este certamen tiene como fin estimular miradas propias y singulares acerca de la influencia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

En primer término, la UCIP pone en marcha un Concurso de Realización Audiovisual para cineastas y creadores de contenido. El objetivo promover y premiar las obras audiovisuales de los realizadores y realizadoras locales, en adhesión al festival y reconocer su categoría e influencia.

Se aceptarán obras audiovisuales de ficción, documental y animación, con una duración límite para cada obra de 3 minutos máximo, con títulos incluidos.

La recepción de obras será hasta el 1 de diciembre, mientras que la entrega del veredicto de los jurados tendrá lugar el lunes 15 de diciembre. Entregarán un Gran Premio UCIP y dos menciones de honor, consistentes en un estímulo en efectivo de $500.000, $300.000 y $200.000, respectivamente.

Sin embargo, no se aceptarán trabajos en progreso, publicidades, trabajos prácticos de estudiantes, spots de campañas o videos institucionales. Tampoco admiten obras realizadas con el empleo total o parcial de inteligencia artificial, ni podrán ser grabadas de manera vertical, solo formato horizontal.

En tanto, el segundo concurso está dirigido a pintores de Mar del Plata y Batán, y tiene como objetivo valorar las obras de artistas plásticos locales, las cuales podrán realizarse con cualquier procedimiento, técnica o material que se desee, excepto que se trate de materiales perecederos o que impidan una adecuada exhibición.

En este caso, se entregarán un Gran Premio UCIP y dos menciones de honor, consistente en un estímulo en efectivo de $250.000, $150.000 y $100.000, respectivamente. La recepción de obras será hasta el 3 de noviembre en la sede de la UCIP, en la avenida Luro al 3030. La entrega del veredicto de los jurados será el lunes 8 de diciembre.

Por último, el tradicional Concurso de Vidrieras de la UCIP está dirigido a todos los comerciantes que ornamentan sus vidrieras con la temática del cine. Los comercios interesados deberán enviar una foto de la vidriera con los datos del comercio al WhatsApp de UCIP con Vos (223-600-0201) hasta el 30 de octubre. Las vidrieras deben estar exhibidas con motivos alegóricos para su evaluación el 6 de noviembre.

En esta prueba, se evaluará la originalidad y creatividad en la interpretación del tema “Festival de cine de Mar del Plata”, la estética y diseño de la vidriera conmemorativa y el uso adecuado de elementos alusivos a la celebración. Además, se tendrá en cuenta el impacto visual y capacidad de atracción hacia el comercio.

Los ganadores serán tres -1° premio $250.000, 2° premio $150.000 y 3° premio $100.00- y serán anunciados públicamente a través de las redes sociales de la UCIP en fecha a determinar por la entidad. Y por último, la entrega se llevará a cabo en un evento especial organizado por el organismo, en una fecha y lugar que serán comunicados a los ganadores con anticipación.

Las bases y condiciones de los concursos junto a las especificaciones de entrega y formularios de inscripción correspondientes están disponibles en el sitio web de la UCIP.