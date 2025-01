La Primera Nacional tendrá equipos asumiendo los desafíos de la permanencia, sobre todo aquellos que acaban de ascender como el caso de Colegiales que rápidamente fue en el mercado por el lateral balcarceño Fernando Ponce.

El Ex Alvarado había sido dirigido por Leonardo Fernández en Sarmiento de Resistencia y no dudó ante la oportunidad de estar en un plantel de Primera Nacional: “Es lindo volver a la categoría y más con el desafío del proyecto que tiene el club, así que contento de que se haya dado esta posibilidad con un cuerpo técnico que yo ya conozco y fue más fácil a la hora de tomar la decisión”, expresó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

La particularidad de Ponce es que no sólo es hincha del “Torito”, sino que además es socio y paga la cuota mensualmente. En esa condición, se animó a opinar sobre la situación institucional que atraviesa donde recién el próximo 3 de enero se elegirá en Asamblea una Comisión Normalizadora para, al menos los próximos seis meses: “lo que uno ve desde lejos y de acuerdo a lo que se lee, es que por momentos se quiere sacar dramatismo a la situación y hacerle creer a la gente sobre todo que no pasa nada y sí está pasando. El club más popular de la ciudad no puede estar en la situación en la que está, quiere decir que algo se hizo mal y no se hizo mal ahora, sino desde hace meses. Cuando las papas queman ninguno quiere poner la cara porque puede quedar como un culpable”.

Puede interesarte

Si bien está en la búsqueda de una solución, lo que se vislumbra en el 2025 hace pensar que no será nada sencillo. “Estaría bueno que el que lo hizo se responsabilice y dar vuelta la página, tratar de acomodar todo para lo que viene, porque hoy, en la situación en la que está, hay que disputar un torneo que es súper duro y al club le costó un montón llegar a donde está y estar como está. Por el cariño que yo tengo al club, me da tristeza, pero ojalá puedan dar vuelta la página, tratar de acomodar un poco todo y arrancar el 2025 de cero”.

Dentro del panorama que describió, también destacó la contratación de Gustavo Noto como Secretario Técnico que es quien encabeza ahora el armado del plantel junto con el cuerpo técnico: "por suerte para los hinchas, y me incluyo porque de hecho soy socio, la llegada de Gustavo Noto da tranquilidad. Los que lo conocemos, sabemos que es blanco o negro y va para adelante. Que gente como él se haya arrimado al club, me parece que para el hincha es un mensaje de tranquilidad.