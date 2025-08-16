Mientras continúa en ascenso el número de muertes por la administración de fentanilo contaminado, el especialista en Seguridad y Antiterrorismo Urbano, Daniel Adler, se refirió al peligro que representa esta droga, el crítico panorama en Argentina y aseguró que el laboratorio HLB Pharma “estaba haciendo los trámites para abrir una subsidiaria y una sucursal en la triple frontera”.

En principio, señaló en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) que las víctimas del fentanilo adulterado “ni siquiera eran consumidores de drogas, sino que fueron personas que iban curarse alguna dolencia y se encontraron con la muerte”.

Pero antes de avanzar en su análisis, explicó que el fentanilo se trata de “un opioide sintético, que es 50 veces más potente que la heroína y 125 veces más adictivo que la morfina, utilizado para estirar la cocaína”, y aseguró que "al ser tan adictivo, barato y fácil de conseguir, cualquier laboratorio puede generar cantidades abismales hasta el punto en que se filtra con drogas que se utilizan en el quirófano".

“Y por eso se la conoce como una droga que pasó del quirófano a las calle. Para tener un poco de noción de qué tan dañina es, en Estados Unidos asesina a 300 personas por día y a nivel mundial, el 70% de las sobredosis tiene relación con el fentanilo. Ya evidenció su accionar en febrero del 2022 con 24 muertes producto de esta droga y ahora ya son 76 argentinos muertos producto de esta droga contaminada”, añadió el especialista en Antiterrorismo Urbano.

Asimismo, afirmó que “este laboratorio estaba haciendo los trámites para abrir una subsidiaria y una sucursal en la triple frontera”, al mismo tiempo que remarcó que “la droga es infectada con fentanilo para aumentar su volumen, es decir tener más kilaje y utilidad, y también para convertir a sus víctimas en esclavos” .

En la misma línea, el experto en seguridad subrayó que tan solo “basta con ver algún que otro posteo de los Estados Unidos para ver cómo esta droga zombie provoca disquinesia, que es una condición involuntaria de los músculos, y eso es algo terrible y letal”.

NARCOTRÁFICO Y EL MIEDO A DENUNCIAR

En otro punto, cuando fue consultado por los principales peligros a los que está sometida la seguridad nacional, detalló: “En primer lugar, el narcotráfico y el narcomenudeo, en segundo se encuentra el tráfico humano, debido a que el narcotráfico tiene allanadas las rutas logísticas, y el tercer punto es el tráfico de armas. Estos tres delitos conforman el mayor rango económico a nivel planetario y por supuesto, latinoamericano y argentino. El narcotráfico, el tráfico humano y el tráfico de armas tienen un impacto directo sobre la seguridad, y recordemos que hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia”.

Además, Adler advirtió que “el narcotráfico corrompe lo que toca”, y que por ese motivo “hay cada vez hay más criminalidad pero menos denuncias”. Y concluyó: “De hecho, en la Argentina tenemos las cifras negras de la inseguridad. Hoy, el 80% de las víctimas de delitos opta por no denunciar, es decir que ocho de cada diez víctimas nunca va a poner la denuncia porque descreé de la Policía, la Justicia o el Municipio, o de todos ellos”.