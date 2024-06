El ciclo olímpico se terminó para la natación internacional. Tanto Guido Buscaglia como Ulises Saravia pusieron su mayor empeño para tratar de conseguir la marca “A" que les permita estar en París 2024 pero no pudieron concretarlo. Más allá de eso, las plazas por universalidad pueden ser una forma por la que Saravia, con 18 años, sea habilitado para disputar los Juegos Olímpicos, algo que todavía no está confirmado.

El entrenador de ambos es Federico Diez Andersen que, desde España, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el trabajo que realizaron: “el camino que recorrimos ya lo habíamos transitado con Guido en otras instancias, con Facundo Miguelena también en otra generación de nadadores. Con la pandemia lo de Tokio 2020 fue estar siempre en la ilusión, pero era muy particular. Este ciclo lo preparamos muy bien, fue un gran camino hasta el Open Trial de España que tenía un nivel altísimo y por primera vez se hacía en ese país”, señaló a modo de comparación con otros ciclos.

Desde que decidieron mudarse a España y empezar a entrenar y competir en un nivel más alto, fueron encontrando un ambiente propicio para ir por más: “Estuvo buenísimo como experiencia, se trabajó con nuevos deportistas en España, un chico de El Salvador que vino a buscar la plaza olímpica y se hizo un grupo muy bueno. Todos los eventos en los que estuvimos tienen primer nivel mundial, empezas a perder el respeto a los mejores porque te empezas a sentir en la misma competencia. Eso te potencia muchísimo, es la huella que deja esa competencia en la personalidad de los nadadores", aseguró.

La cifra de nadadores latinoamericanos que clasificaron con Marca A entre Río 2016 y París 2024 bajó de 18 a sólo 6 y tiene que ver con lo difícil que fueron los tiempos mínimos que se establecieron: “Este Juego Olímpico tiene un nivel de dificultad que no tiene precedentes, es la primera vez que se hace un corte de Marca B muy cercana a la Marca A. Se jerarquizó mucho el pasaje al Juego Olímpico y el cupo de natación se vio restringido respecto a otros juegos”, explicó. A pesar de ello, hicieron el esfuerzo para que pudieran dar con la marca que, en el caso de Guido Buscaglia quedó más cerca que nunca: “en un año quizás tira 21.90 que es lo que necesitábamos para clasificar y lo hubiera hecho seis meses antes estaríamos en los Juegos. Uno planifica y apunta a eso, pero esta vez no salió y quizás sale en otro momento. Evolucionamos y marcamos dos récords nacionales seguidos a los 28 años, que es muy difícil”.

Para Diez Andersen, el trabajo está completo, a pesar de que quedan opciones importantes a futuro porque no sólo Saravia podría meterse por las plazas de Universalidad en París, sino que además los dos nadadores lograron las marcas para el Mundial de este año: “se llegó hasta acá, pero el viaje sigue. Ulises tiene 18 años y el camino sigue para él todavía; es parte de lo que planificamos. Hay satisfacción a pesar de que todos queríamos estar en el Juego Olímpico”.

Durante los últimos días se confirmó en distintos lugares que Ulises Saravia está dentro de la delegación para París 2024 pero el entrenador señaló que lamentablemente no es así. Por el contrario, tienen que esperar varios días más para saber si eso se cumple o no porque también es una alternativa que no se la otorguen: “la plaza olímpica tiene fechas y es muy importante leer la reglamentación para tener sensaciones correctas sean de ansiedad o interpretación. Si se leen los criterios para la rama de natación que son distintos a cada deporte y muy específicos, hay una lógica. Nunca lo di por clasificado porque lo primero que dice es que el día 23 de junio los Comités Olímpicos deben mandar sus nadadores a World Aquatics y tienen tiempo hasta el 3 de julio para contestarlos. Hasta que no lo diga la entidad que tiene el poder de darle la plaza, no estamos clasificados. Simplemente cerramos el ciclo olímpico y estamos esperando”, sintetizó.